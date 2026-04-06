Pesma „Oj, joj, kaluđeru moj“, koju je pevačica Snežana Đurišić snimila za potrebe kultne serije "Kamiondžije", već decenijama važi za jedan od njenih najvećih hitova, ali i za numeru o čijem se provokativnom tekstu i dan-danas žustro polemiše.

U moru njenih pesama koje publika obožava, numera "Kaluđeru" se neretko nađe u centru internet rasprava u kojima učestvuju sve generacije. Snežana je sada odlučila da stane na put nagađanjima i otkrila da se iza svih pesama rađenih za ovaj film kriju zapisi jednog od najvećih imena naše istorije.

- Tekstovi za sve pesme koji su se pojavili u tom filmu "Kamiondžije" su uzimani i vađeni iz Vukovih zapisa. Ko ima nešto da zameri, eto Vuku Stefanoviću Karadžiću. Narod voli provokativne tekstove, da - objasnila je Đurišićka.

Ona je dodala da se uopšte nije dvoumila kada je dobila ponudu da je snimi, iako je odlično znala koliko je sadržaj intrigantan.

- Bila sam svesna teksta, ali kada snimaš pesmu za neki film shvatiš da je to namenska stvar i veruješ čitavoj vojsci ljudi koja je uključena u snimanje tog filma - zaključila je ona za Grand.

