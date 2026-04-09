Iako su njih dvoje nakon godina zajedničkog rada i druženja prijateljstvo krunisali kumstvom, Jovana Joksimović i Srđan Predojević su posle 20 godina prekinuli saradnju i nastavili odvojenim putevima.

Nakon što je TV "Prva" prekinula saradnju s popularnim voditeljskim parom, podigla se velika prašina.

S druge strane, voditelj Srđan Predojević nije skrivao koliko je teško doživeo gubitak posla.

- Nalazim se u neprijatnoj situaciji. U novinama čitam da se svi biju oko mene da radim na njihovim televizijama, a meni niko broj da okrene. Ne daj bože da se bilo kome desi da u 49. godini ostane bez posla.

- To je katastrofa. Ne znamo zašto su nas otpustili kada smo imali najgledaniju emisiju na "Prvoj". Grafikon pokazuje da smo mi stub te televizije. Brojke pokazuju da smo najbolji, ne kažemo to mi, izjavio je on tada za "Informer".

Jovana je prokomentarisala jednom prilikom kako joj je izuzetno žao zbog toga što više ne sarađuje sa Srđanom.

- Srđan i ja smo tokom 20 godina bili tim koji je donosio fantastične rezultate. I žao mi je što danas ne radimo zajedno jer mislim da bismo zajedno imali još mnogo toga da uradimo na televizijskom nebu, rekla je ona gostujući kod Goce Tržan u emisiji "Ako progovorim".

