Popularni voditelj Slobodan Šarenac, koji se našao u žiži javnosti nakon što je preuzeo vođenje kultne emisije "Šarenica" umesto Žike Nikolića, podelio je nedavno jednu potpuno urnebesnu anegdotu.

On je u jednom intervjuu priznao da su ga ljudi na ulici često mešali sa kolegom Jovanom Memedovićem, autorom emisije "Sasvim prirodno", te da je on to koristio kako bi se lažno predstavljao Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kada bi mu obožavaoci prišli misleći da razgovaraju sa Jovanom Memedovićem i oduševljeno ga pitali za pecanje i avanture, Šarenac bi im priredio hladan tuš.

Potpuno ozbiljno bi im odgovorio: "Ma ja ne volim prirodu uopšte, ja to sve mrzim... Sve ja to radim samo zbog para".

Šarenac: "Ja ne volim životinje i prirodu"

Kada bi mu zapanjeni ljudi uzvratili da se u emisijama vidi kako on to divno radi, Šarenac je nastavljao sa šalom: "Pa naravno, ali samo je novac u pitanju. Ja ne volim ni životinje, ni prirodu, ježim se toga". Foto: Antonio Ahel/ATA images

Ova komična prevara bi obično trajala 5 do 10 minuta, tokom kojih fanovi uopšte nisu imali pojma sa kim zapravo razgovaraju.

Celo prenemaganje i šala bi se prekinuli tek kada bi slučajno naišao neko ko ga prepoznaje i obratio mu se sa: "Kako ste, gospodine Šarenac?", što bi potpuno pokvarilo priču.

