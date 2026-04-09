Popularni voditelj Slobodan Šarenac, koji se našao u žiži javnosti nakon što je preuzeo vođenje kultne emisije "Šarenica" umesto Žike Nikolića, podelio je nedavno jednu potpuno urnebesnu anegdotu.

On je u jednom intervjuu priznao da su ga ljudi na ulici često mešali sa kolegom Jovanom Memedovićem, autorom emisije "Sasvim prirodno", te da je on to koristio kako bi se lažno predstavljao

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

 

Kada bi mu obožavaoci prišli misleći da razgovaraju sa Jovanom Memedovićem i oduševljeno ga pitali za pecanje i avanture, Šarenac bi im priredio hladan tuš.

Potpuno ozbiljno bi im odgovorio: "Ma ja ne volim prirodu uopšte, ja to sve mrzim... Sve ja to radim samo zbog para".

Pročitajte još

ZAVRŠILA IZA REŠETAKA: Evo zašto je Nataša bila privedena

ZAVRŠILA IZA REŠETAKA: Evo zašto je Nataša bila privedena

09:42

ZGRĆE OGROMAN NOVAC: Milica pokrenula privatni biznis

ZGRĆE OGROMAN NOVAC: Milica pokrenula privatni biznis

09:10

"ZGAĐENA SAM": Karleuša izvređala Teu "Ona je estradni mulj!"

"ZGAĐENA SAM": Karleuša izvređala Teu "Ona je estradni mulj!"

08:58

"BILA JE NEZAHVALNA" Haris o Melini: "Iskorisitla me je!"

"BILA JE NEZAHVALNA" Haris o Melini: "Iskorisitla me je!"

08:44

Šarenac: "Ja ne volim životinje i prirodu"

Kada bi mu zapanjeni ljudi uzvratili da se u emisijama vidi kako on to divno radi, Šarenac je nastavljao sa šalom: "Pa naravno, ali samo je novac u pitanju. Ja ne volim ni životinje, ni prirodu, ježim se toga".

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

 

Ova komična prevara bi obično trajala 5 do 10 minuta, tokom kojih fanovi uopšte nisu imali pojma sa kim zapravo razgovaraju.

Celo prenemaganje i šala bi se prekinuli tek kada bi slučajno naišao neko ko ga prepoznaje i obratio mu se sa: "Kako ste, gospodine Šarenac?", što bi potpuno pokvarilo priču.

(Puls online)

ANGELINA TOPIĆ I NJEN OTAC DOBIJAJU OGROMNA SREDSTVA! Vlada Srbije donela važnu odluku
Sport

ANGELINA TOPIĆ I NJEN OTAC DOBIJAJU OGROMNA SREDSTVA! Vlada Srbije donela važnu odluku

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!
Sport

AMERI U NEVERICI: Navijači Lejkersa traže da bivša verenica Luke Dončića dobije statuu ispred dvorane!

BONUS VIDEO:

#VIP #Jovan Memedović #voditelj Jovan Memedović #Slobodan Šarenac #sportski komentator Slobodan Šarenac #Slobodan Šarenac lažno predstavljanje #Slobodan Šarenac i Jovan Memedović
Komentari 1
ВРЕМЕ ДАНАС: Након хладног јутра претежно сунчано, до 16 степени

VREME DANAS: Nakon hladnog jutra pretežno sunčano, do 16 stepeni