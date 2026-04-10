Prošle nedelje, iz Amerike je stigla vest koja nas je rastužila do neba - da doktorka Tamara Lazić više nije među nama. Imala je samo 44 godine.

Na večni počinak biće ispraćena 9. aprila u NJujorku, gradu u kojem je poslednjih decenija živela, radila i stvorila dom.

Bila je doktorka sa ozbiljnim renomeom, sa istraživačkom i profesorskom karijerom svojstvenom najboljima u branši, postala deo tima koji vodi jednu od najboljih dermatoloških ordinacija u NJujorku, a onda je, kada se činilo da je dostigla apsolutnu sreću i na profesionalnom i na privatnom putu, sve prekinula sablasna dijagnoza koja joj je potpuno promenila život.

Kada ju je zatekla teška bolest, kancer debelog creva u četvrtom stadijumu, Tamara Lazić se, kao izuzetan stručnjak s punim znanjem o opasnostima koje prete, hrabro uhvatila u koštac sa svim izazovima. Borila se do poslednjeg trenutka.

- Otišla je mirno, u svom krevetu, okružena ljubavlju. Ne postoje reči za ovu bol, ali želim da znate da nije patila. Molim vas da nas držite u mislima i molitvama - naveo je njen otac, proslavljeni jugoslovenski fotograf Jadran Lazić, posle vesti koja je rastužila ceo region.

- Živim dan po dan. Nekad bi mi bilo mnogo lakše da ne znam sve detalje. Um i telo su vrlo povezani i verovanje u isceljenje je važan deo bitke, a meni kao doktoru i pragmatičnom skeptiku teško je u to poverovati. Međutim, to ne znači da nemam nadu, nada je nešto drugo. Na početku je uopšte nisam imala i mislila sam da mi je ostalo još nekoliko meseci života. I da je to - to - rekla je u nedavnom intervjuu za Jutarnji list.

- Iako sam svesna realnosti, treba živeti "in between", između, maksimalno. Borim se za opstanak i nastojim da bude što kvalitetniji. Svaki dan neka bude najbolji, što god da me sutra čeka. To i jeste način kako treba živeti. Nažalost, valjda mora da se dogodi nešto grozno da bi ljudi to shvatili, govorila je preminula doktorka.

