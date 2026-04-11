Plavooka mačka u džemperu postala je viralni hit zbog urnebesnog izraza lica, a na internetu je stalno porede sa likovima iz crtanih filmova. To što je očigledno nezadovoljna odećom i „mačkom“ koju vidi ispred sebe zabavlja korisnike društvenih mreža, koji u njoj vide sve - od Pokemona do zmaja iz poznatog animiranog filma.

Mačka očigledno nije zadovoljna autfitom

Mačke su poznate po snažnom karakteru i jasnim stavovima koje bez problema pokazuju. To važi za sve - od hrane do načina na koji im se obraćamo, a posebno za odeću koju im vlasnici odaberu. Retko koja mačka krije šta misli o komadu garderobe koji joj nimalo ne odgovara.

Jedna takva mačka, DŽolin, svojim izrazom lica svima je jasno stavila do znanja da nimalo ne odobrava džemper koji nosi. Video na TikToku, uz umirujuću klavirsku muziku, prikazuje ukočenu belu mačku DŽolin čiji pogled govori sve. U svetlozelenom džemperu sedi gotovo nepomično, kao da time pokazuje koliko joj sve to ide na živce. Zbog celokupnog prizora deluje kao da je izašla pravo iz nekog crtanog filma.

Poređenja sa Pokemonima i zmajevima

Mnogi gledaoci su ovu tvrdoglavu mačku odmah prozvali Pokemonom iz stvarnog života, dok su drugi primetili neverovatnu sličnost sa Svetlim besom, omiljenim zmajem iz filmova "Kako izdresirati zmaja". Glatko belo krzno, velike kristalno plave oči i gotovo savršena simetrija - sve se poklapa. Jedina razlika je u tome što ova verzija deluje mnogo manje umiljato, a znatno više iznervirano.

Na tu paralelu se nadovezuje i opis videa, u kojem su plavooku mačku nazvali „Svetli bes kad je ljut", što je dodatno podstaklo lavinu komentara. Bilo da je Pokemon ili zmaj, korisnici se slažu u jednom - nema sumnje da je mačka nezadovoljna.

Komentari preplavili mreže

„Pokušava da bude ljuta, ali je i dalje tako slatka“, napisao je jedan gledalac. „Mačka koja najviše liči na lik iz crtanog filma koju sam ikada video“, dodao je drugi, dok je treći zaključio: „Ovo je mačka koja najviše izgleda kao da je iz Pixara.“

Poređenja se nisu zaustavila na zmajevima i Pokemonima. Neki su u njoj videli sličnost sa glumicom Amandom Sejfrid, gospodinom Burnsom iz „Simpsonovih“, pa čak i sa Golumom iz „Gospodara prstenova“.

Između svih tih poređenja i šala na račun njenog izraza lica, jasno je da je internet oduševljen ovim neobičnim prizorom. I dok Jolene možda nije oduševljena novostečenom slavom - niti odećom koju nosi - nema sumnje da je svojim izrazom ostavila snažan utisak.

