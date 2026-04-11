Reč je o napuštenom infrastrukturnom projektu poznatom kao Petrobras vijadukt, koji danas izgleda kao zaboravljeni spomenik ljudskim ambicijama, okružen bujnom tropskom prirodom.

NJegova priča počinje još pedesetih godina prošlog veka, kada je Brazil započeo izgradnju ogromne saobraćajnice koja danas povezuje sever i jug zemlje u dužini od gotovo 4.800 kilometara. Ipak, deo trase između Rio de Žaneira i Sao Paula pokazao se kao veliki izazov, jer je prolazio kroz nepristupačne delove džungle.

Sedamdesetih godina projekat je ponovo pokrenut, u vreme kada je Brazil intenzivno ulagao u razvoj infrastrukture i industrije, uključujući i nuklearni sektor. Nakon što su odbačene ideje o probijanju puta kroz planinski teren i gustu šumu, doneta je neobična odluka da se put izgradi iznad džungle.

Planirana trasa pratila je koridore koje je koristila državna naftna kompanija Petrobras za održavanje gasovoda, po čemu je vijadukt i dobio ime.

Izgradnja je bila izuzetno zahtevna. Radnici su svakodnevno radili u teškim uslovima na visokim temperaturama, okruženi insektima i gustom vegetacijom. Predviđeni vijadukt, dug oko 300 metara i visok više od 40 metara, trebalo je da skrati put između dva najveća brazilska grada za više od 50 kilometara.

Međutim, u jeku radova Brazil je pogodila ekonomska kriza, koja je dovela do naglog prekida projekta. U međuvremenu su promenjeni i planovi razvoja saobraćajne mreže, pa je nova trasa preusmerena uz obalu. Time je vijadukt izgubio svaku svrhu i ostao nedovršen.

Danas ovaj betonski kolos, obrasao zelenilom, stoji kao simbol neostvarenih planova i pogrešnih procena. Ipak, ono što je nekada smatrano neuspehom, danas ima potpuno drugačiju ulogu.

Mesto je postalo svojevrsna turistička atrakcija. LJubitelji adrenalina dolaze ovde zbog penjanja, spuštanja užetom i bandži skokova, dok avanturisti do vijadukta stižu uskim putevima, a zatim nastavljaju peške ili motorom kroz gustu šumu.

Na taj način, zaboravljeni projekat dobio je novi život ne kao put koji povezuje gradove, već kao neobična destinacija koja spaja prirodu, istoriju i avanturu.

(Punkufer)