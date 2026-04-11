Glumica je podelila svoje bolno iskustvo i teške trenutke tokom borbe za potomstvo vantelesom oplodnjom.

- Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze - rekla je ona u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Kako bi lakše podnela strah od neuspeha i psihički teret celog procesa, Jelisaveta je beg nalazila u profesionalnim obavezama.

Nosila sam dvojke ali je ostala Petra

Iako se tokom poslednjeg procesa malo smirila, dogodila se i saobraćajna nezgoda, a iako je nosila blizance, rođena je samo devojčica:

- Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra. Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

Za drugu trudnoću nije znala tri meseca

Nešto više od godinu dana nakon što je na svet donela ćerku Petru, par je dobio i sina Bogdana. O ovoj srećnoj vesti glumica je ispričala:

- Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. S Bogdanom nisam znala da sam trudna tri meseca.

Podsetimo, glumica je u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem, a par je jedno vreme imao trzavice u braku, pa je tada izvor blizak paru tvrdio da su stavili tačku na svoj brak. Međutim, izgleda da je neko samo hteo da pomrsi konce u njihovom odnosu jer su glumica i košarkaš i dalje u bračnoj zajednici.

