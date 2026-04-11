Glumica je podelila svoje bolno iskustvo i teške trenutke tokom borbe za potomstvo vantelesom oplodnjom.
- Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze - rekla je ona u emisiji „TV lica kao sav normalan svet“.
Kako bi lakše podnela strah od neuspeha i psihički teret celog procesa, Jelisaveta je beg nalazila u profesionalnim obavezama.
Nosila sam dvojke ali je ostala Petra
Iako se tokom poslednjeg procesa malo smirila, dogodila se i saobraćajna nezgoda, a iako je nosila blizance, rođena je samo devojčica:
Pročitajte još
- Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra.
Za drugu trudnoću nije znala tri meseca
Nešto više od godinu dana nakon što je na svet donela ćerku Petru, par je dobio i sina Bogdana. O ovoj srećnoj vesti glumica je ispričala:
- Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. S Bogdanom nisam znala da sam trudna tri meseca.
Podsetimo, glumica je u braku sa košarkašem Milošem Teodosićem, a par je jedno vreme imao trzavice u braku, pa je tada izvor blizak paru tvrdio da su stavili tačku na svoj brak. Međutim, izgleda da je neko samo hteo da pomrsi konce u njihovom odnosu jer su glumica i košarkaš i dalje u bračnoj zajednici.
(Espreso)