Svitolina je pre nekoliko dana na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavila seriju fotografija koje prikazuju kako izlgeda njena svakodnevica, a među njima se nalaze i jedan snimak.
Na njemu se vidi kako teniserka puca iz "zolje", odnosno iz raketnog bacača.
"Ukrajina u stilu", poručila je Elina Svitolina.
Pročitajte još
Objava je. kao što je moglo i da se očekuje, skupila puno reakcija, "sviđanja" i komentara.
Elina Svitolina je trenutno najbolje plasirana Ukrajinka, zauzima sedmu poziciju na WTA listi, a tokom karijere je osvojila 18 titula.
(Kurir)