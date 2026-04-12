Svitolina je pre nekoliko dana na svom nalogu na društvenoj mreži Instagram objavila seriju fotografija koje prikazuju kako izlgeda njena svakodnevica, a među njima se nalaze i jedan snimak.

Na njemu se vidi kako teniserka puca iz "zolje", odnosno iz raketnog bacača.

"Ukrajina u stilu", poručila je Elina Svitolina.

Objava je. kao što je moglo i da se očekuje, skupila puno reakcija, "sviđanja" i komentara.

Elina Svitolina je trenutno najbolje plasirana Ukrajinka, zauzima sedmu poziciju na WTA listi, a tokom karijere je osvojila 18 titula.

