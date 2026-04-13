Da ljubav ne poznaje granice dokazala je ruska teniserka Marija Šarapova kada je 2010. godine uplovila u vezu sa Beograđaninom, nekadašnjim košarkašem Sašom Vujačićem.

NJih dvoje su se zabavljali oko dve godine, uslikani su mnogo puta u javnosti dok su uživali i svoju ljubav nisu krili od očiju javnosti. Sve je bilo bajkovito, a mnogi su samo čekali trenutak kada će objaviti svadbu.

Kako su svetski mediji pisali ona je na kraju i zakazana za 10. novembar 2012. godine. NJih dvoje su do detalja isplanirali sve. Svadba je trebala da bude upriličena u Istanbulu, Marija je već birala venčanicu, bliski ljudi se spremali za slavlje.

A onda, umesto da Marija postane srpska snajka usledio je razlaz. Ova vest mnoge je šokirala i iznenadila.  Novinari iz Italije su preko izvora bliskom Vujačiću saznali i razloge raskida.

LEP KAO BOG! Ko je DŽordž Rasel - "najlepši vozač" Formule 1?

LEP KAO BOG! Ko je DŽordž Rasel - "najlepši vozač" Formule 1?

21:22

LUKIN OTAC: Poreklom sa KiM, oženio 10 leta mlađu Hrvaticu

LUKIN OTAC: Poreklom sa KiM, oženio 10 leta mlađu Hrvaticu

21:30

Bastijan varao Anu dok je bila TRUDNA? 1 detalj najavio KRAH

Bastijan varao Anu dok je bila TRUDNA? 1 detalj najavio KRAH

10:29

JESI LI VERNIK? Ibra "Kad mi je brat umro, gde je bio Bog?"

JESI LI VERNIK? Ibra "Kad mi je brat umro, gde je bio Bog?"

12:36

Ako je veroati njihovim pisanjima u pitanju su bile, navodno, sportske obaveze, odnosno brojna putovanja širom sveta zbog kojih su se viđali retko, pa se njihova ljubav ugasila.

- Gledala sam na televiziji svadbu princa Vilijama i Kejt Midlton, koja je privukla pažnju miliona ljudi. Meni se dopala mladina venčanica. Ipak, naše venčanje neće biti ni približno tako grandiozno kao u britanskoj kraljevskoj porodici. Održaće se u najužem krugu ljudi - ispričala je Šarapova jednom prilikom.

Nakon što je prošlo malo vremena lepa Ruskinja je demantovala da će se udati u skorije vreme.

Nakon veze sa Sašom ona je bila u ozbiljnoj vezi sa bugarskim teniserom Grigorom Dimitrovim, a potom sa engleskim milionerom Aleksanderom Gilkesom s kojim ima i dete.

Gilkes je rođen je u Londonu, potiče iz bogate porodice, otac je čuveni dentista, a majka profesorka na Oksfordu. Studirao je na prestižnom fakultetu i druži se sa britanskim džet setom. Između ostalog, dobar je prijatelj sa prinčevima Vilijamom i Harijem.

(Glossy)

NIKOLA JOKIĆ ZALUDEO AMERIKU! Srbin ponovo ispisao istoriju NBA lige - ovo niko nikada nije uradio!
Sport

NIKOLA JOKIĆ ZALUDEO AMERIKU! Srbin ponovo ispisao istoriju NBA lige - ovo niko nikada nije uradio!

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa
Sport

SADA JE SVE JASNO! Nikola Jokić ostao u konkurenciji za MVP nagradu, Denver dobio teškog rivala u prvoj rundi plej-ofa

ИРАН СПРЕМИО БРУТАЛАН ОДГОВОР НА ТРАМПОВЕ ПРЕТЊЕ: Ево шта ће се десити ако САД блокирају иранске луке

IRAN SPREMIO BRUTALAN ODGOVOR NA TRAMPOVE PRETNJE: Evo šta će se desiti ako SAD blokiraju iranske luke