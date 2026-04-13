Glumački par Tijana i Slaviša Čurović obnovili su svoju vezu nakon sedam godina od razvoda i svojoj ljubavi dali novu šansu.
NJihova romansa je počela pre više od 20 godina i to iz poslovne saradnje, a glumica je svojevremeno pričala o porodičnim tajnama.
- Prvi put videli smo se u beogradskom hotelu "Balkan". Bilo je to septembra 2003. godine. Slaviša je u to vreme bio upravnik Nikšićkog pozorišta i trebala mu je glumica za ulogu u predstavi "Pretis lonac", a moj profesor Feđa Stojanović preporučio je mene. Moram da priznam da mi se u početku uopšte nije svidelo njegovo ponašanje. Kad sam prihvatila ulogu, poljubio mi je ruku i predložio da me odveze kući, što sam odbila - pričala je svojevremeno Tijana Čurović.
Tijana: "Nisam odmah bila zainteresovana za njega"
- Nisam odmah bila zainteresovana za njega kao muškarca. Čak sam ga udarila kad me je prvi put poljubio, ne jako, više onako filmski. Fascinirala me je njegova istrajnost, hrabrost i rešenost da me osvoji. Na dan kad sam diplomirala došao je u Beograd. Izašli smo na ručak i on je u jednom trenutku značajno zastao i upitao: "Da li bi ti bila sa mnom stalno?" Tada me je definitivno osvojio. Nisam ni bila svesna da me je zapravo zaprosio.
Nije odmah rekla "da" jer je smatrala da joj je prerano za udaju
- Nisam ga definitivno odbila, samo sam odložila odluku. Posle izvesnog vremena zaprosio me je drugi put. Tada mi se nije svideo prsten. Treća je bila sreća. Već smo živeli zajedno i čekali dete pa mi nije preostalo ništa drugo nego da pristanem i time formalno potvrdim nešto iza čega sam svim srcem stala mesecima pre toga. Ja sam pravi primer da je upornost najvažnija. On je toliko bio istrajan i siguran da smo nas dvoje stvoreni jedno za drugo da sam morala da mu poverujem. Sad mogu da kažem da je bio u pravu ‒ zaključila je Tijana Čurović.
