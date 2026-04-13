Vera Cvetinović, ćerka čuvenog tamburaša Mirka Cvetka, nasledila je od oca raskošan talenat za muziku, ali je odbarala potpuno drugačiji put za sebe na kojem se našao i maršal Josip Broz Tito. Međutim, pevanje joj je bio samo hobi, dok se profesionalno posvetila novinarstvu i voditeljstvu. Ipak, njegov glas je osvojio doživotnog jugoslovenskog predsednika, te je voleo da se sluša do poslednjeg dana, postoje priče da joj se udvarao i pred Jovankom. Novosadska lepotica postala je poznato TV lice, ali i muzika je postala, na kraju, sastavni deo njene svakodnevice.

Danas živi u Novom Sadu i vlasnica je manjeg hotela sa veoma zanimjivim detaljima. Naime, kada gosti posete Master rezidenciju u Novom Sadu imaju vrlo retku priliku da u holu recepcije razgledaju veliki album sa fotografijama Josipa i Jovanke Broz. Mnogi od njih budu prijatno iznenađeni lepim slikama sa autogramom bivšeg jugoslovenskog predsednika, i glasno se pitaju otkuda Brozovi u jednom privatnom hotelu.

Vera je i sama priznala da je bila Titova miljenica, otkrivajući svojevremno kakav tretman je od njega imala.

- Deceniju i po bila sam miljenica Josipa Broza. Pevala sam mu najmanje tridesetak puta. Tito je imao običaj da jednostavno pošalje vozača i 'mercedes' po mene da bi me odvezli u Karađorđevo, na Frušku Goru ili čak u Bugojno da njemu i Jovanki pevam omiljene srpske i zagorske pesme - ispričala je za domaće medije.

Kako se stvorila neraskidiva veza između Vere i Tita?



Sve je počelo kada je tokom studija književnosti u Novom Sadu amaterski pevala u KUD Svetozar Marković. Svi su bili oduševljeni njenim raskošnim vokalom, pa je 1971. postala prvi glas Vojvodine, a zatim i solista Radio Novog Sada.

- Tih godina sam pevala pesme Ivice Šerfezija, Đorđa Marjanovića i Tereze Kesovije. A kada sam sa društvom krenula na turneju po Južnoj Americi naučila sam i tatine zagorske i mamine srpske pesme. Izvršno veće Vojvodine je u jesen 1974. u Mošinoj vili na Fruškoj gori pripremalo prijem za Josipa Broza, pa su me pozvali da prvi put pevam Titu. U to vreme nosile su se mini suknje, a ja sam na prijem u prirodi krenula sa starom bakinom dugom haljinom - prisetila se jednom prilikom Vera Cvetinović.

Upravo ta haljina pravljena od zavesa privukla je pažnju Josipa Broza Tita, pa je mladu pevačicu pitao odakle joj baršunasti somot.

Kad je čuo da je kreacija sašivena od zavesa koje su donete iz Zagorja potpuno se raznežio.

- Pevala sam mu tog dana pesme "Tiho noći moje zlato spava" i staru zagorsku "Fala". I kasnije kada bih nastupala pred predsednikom te dve numere su bile obavezno na mom repertoaru - istakla je svojevremeno Vera Cvetinović.

Sredinom sedamdesetih je tokom dana radila na televiziji, a uveče nastupala u čuvenom hotelu Park. Prema Verinim rečima, bili su to mali koncerti, zbog kojih su je obožavaoci nagrađivali knjigama ili sokovima. I tada je Tito diskretno pratio, interesujući se za njen život i rad.

- Čujem da ste diplomirali? I da ste imali saobraćajni udes? Kako ste sada? - raspitivao se Tito, dok smo sedeli kraj vatre u Karađorđevu. Tada sam shvatila da sve zna o meni i da mi veruje. Na tom diplomatskom lovu u Karađorđevu u toku večere Titu sam otpevala pesmu "Zvoni zvonce", a Jovanki "Salaš u malom ritu", koju je mnogo volela – prisetila se jednom Vera.

Jugoslovensku popularnost Vera je doživela u noći 31. decembra 1976. godine kada su Tito i Jovanka sa čitavim političkim rukovodstvom zemlje bili na dočeku 1977. godinu u Novom Sadu. U velikoj gužvi među 650 gostiju i stotinak izvođača Vera je Titu otpevala omiljene pesme i obezbeđenje je moralo da je izgura iz svečane sale u hodnik, da bi nastupali drugi umetnici.

Prema Verinim rečima, Titu je pevala do smrti, te je čak i u poslednjim danima trražio da čuje njen glas.

- Poslednji put sam pevala Titu i Jovanki na dočeku 1980. godine u Karađorđevu. Tražio je da sedim pored njega. Oko Broza su bile njegove pudlice koje su skakutale po meni i činile me nervoznom. Videlo se da je Tito ozbiljno bolestan. I prilikom ovog našeg poslednjeg susreta Tito je uživao dok sam pevala "Tiho noći moje zlato spava" - prisetila se Vera.

(Stil)

