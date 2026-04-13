Peter Mađar koji je upravo pobedio na izborima u našoj susednoj zemlji Mađarskoj imao je gadan razvod koji je bio medijski popraćen. 

On je bio u braku sa Judit Vargom, koja je godinama bila ministarka pravde u vladi Viktora Orbana. Par je u braku bio do 2023. godine, kada su započeli gadan razvod. 

Judit Varga je svog bivšeg supruga Petera Mađara optužila za porodično nasilje i ucenu.

Foto: John THYS/AFP/Profimedia

 

 

Judit Varga je godinama bila ministarka pravde Mađarske i bliska saveznica Viktora Orbana. Nakon njihovog razvoda, njen bivši muž je osnovao opozicionu stranku Tisa, koja je upravo pobedila na izborima u Mađarskoj.

Pročitajte još

Kako je Peter Mađar izdao bivšu suprugu?

Mađar je 2003. godine tajno snimio svoju tadašnju devojku, Judit Vargu, koja je tada bila ministar pravde u vladi Viktora Orbana. Na tom snimku se čuje Judit koja pominje mešanje vlade u sudski postupak, te sugeriše da je ministar izvršio pritisak na tužioce da obrišu osetljive redove iz dokumenta.

Peter Mađar je ovaj snimak objavio nakon što je osnovao opozicionu stranku Tisa 2024. godine.

- Kakva je to osoba? Kada njegova žena više ne može da podnese neverovatnu dramu i zlostavljanje koje proživljava i objavi da želi razvod, a on koristi ovu gnusnu manipulaciju i objavljuje snimak. I dok on plače i moli, naizmenično je terorišući da ne može da se razvede od njega, a onda počinje i da je ucenjuje - izjavila je Judit Varga.

Peter Mađar je dosledno negirao tvrdnje o porodičnom nasilju i brzo je reagovao na optužbe svoje bivše u objavama na društvenim mrežama.

- Ni sada, niti u budućnosti, ne želim da reagujem na optužbe za ovu ponovljenu propagandu. Voleo bih da moja bivša žena živi mirno - rekao je, dodajući da je sadržaj glasovnih datoteka koje je snimio sa svojom tadašnjom suprugom jasan.

(Stil)

#Viktor Orban #Mađarska #Mađarska vesti #izbori u Mađarskoj #Peter Mađar #Mađarska izbori #Judit Varga #Peter Mađar bivša žena #Peter Mađar žena
Komentari 0
