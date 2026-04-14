Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu.

Sahrani su, osim porodice i prijatelja Duška Vujoševića, prisustvovali i predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović, trener Đoan Penjaroja i članovi stručnog štaba, sadašnji košarkaši "crno-belih", kao i predstavnici JSD Partizan, FK Partizan, KSS, KLS, ABA lige... Foto: N. Skenderija

Među porodicom, posebno mesto je imao i Vujoševićev pas, dvanaestogodišnja labradorka Žuta koja je u posmrtnici navedena među ožalošćenima. Foto: N. Skenderija

Vujošević je preminuo 8. aprila u Beogradu u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

Pre sahrane, održano je opelo u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju.

Sahrani su prisustvovali i brojni ljudi iz sveta sporta i javne ličnosti: potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Rasim LJajić, Željko Obradović, Aleksandar Đorđević, Žarko Paspalj, Žarko Zečević, Vladimir Kuzmanović, Milija Vojinović, Predrag Mijatović, Predrag Danilović, Mlađan Šilobad, Miroslav Berić, Vladimir Dragutinović, Dragan Todorić, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović, Branko Kovačević, Predrag Šuput, Klemen Prepelič, Vule Avdalović, Velimir Gašić, Darko Miličić, Dragan Lukovski... Foto: N. Skenderija

Na sahrani proslavljenog trenera Partizana bili su i Zoran Slavnić, Miško Marić, Zoran Stevanović, Ivo Nakić, Slavko Vraneš, Novica Veličković, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Filip Petrušev, Đuro Ostojić, Dragan Milosavljević, Raka Đurović, Milenko Topić, Vlade Đurović, Srđan Blagojević, Danko Lazović, Aleksandar Janković, Miško Ražnatović, Dušan Kecman, Žofri Lovernj, DŽanan Musa, Petar Škuletić, glumci Dragan i Aleksej Bjelogrlić, frontmen grupe Neverne bebe Milan Đurđević, muftija beogradski Mustafa Jusufspahić, brojne sportske legende, kao i veliki broj navijača Partizana i građana.

Vujošević je sahranjen uz pesmu Đorđa Balaševića "Stih iznad svih", a navijači Partizana su potom otpevali pesmu "Da volim crno-bele".