Veza između Anice Lazić i Lazara Ristovskog od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, pre svega zbog značajne razlike u godinama.

Anica je u nekoliko navrata otvoreno govorila o njihovom odnosu, a tokom jednog intervjua otkrila je kako je njihova romansa započela.

Kako je objasnila, upoznali su se slučajno, a prvi susret bio je, prema njenim rečima, presudan za početak njihove veze.

Posebno se osvrnula na negativne reakcije koje su usledile, navodeći da je bila izložena internet nasilju, zbog čega je potražila stručnu pomoć.

"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način. Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam Internet nasilje, imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci", ispričala je ona na "Prvoj" televiziji.

