Tokom službe održane u Pentagonu u sredu, Hegset je objasnio da se dotična molitva zove „CSAR 25:17“, koja se tradicionalno recituje među članovima timova za borbenu potragu i spasavanje (CSAR).

Rekao je da se molitva obično recituje posadama aviona A-10 pre misija, uključujući i nedavnu operaciju u kojoj su dva člana posade američkog vazduhoplovstva oborena iznad Irana, prenosi NJuzvik.

Snimak tog trenutka se brzo proširio društvenim mrežama, gde su mnogi prepoznali sličnosti sa dijalogom iz filma.

Sve se dogodilo samo nekoliko sati pre nego što su demokrate u Predstavničkom domu pokrenule postupak impičmenta protiv Hegseta.

Sličnost između molitve i kultne scene iz filma „Petparački priča“ brzo je postala tema diskusije na društvenim mrežama, podstičući šira pitanja o uticaju popularne kulture na vojne tradicije i ceremonijalne prakse. Težinu slučaja dodatno pojačava činjenica da je Hegset već pod političkim pritiskom zbog pokušaja impičmenta povezanih sa američkim ratom u Iranu, civilnim žrtvama i rukovanjem osetljivim vojnim informacijama.

Pete Hegseth quoted a fake Bible verse from Pulp Fiction during a Pentagon sermon.

Pre same molitve, Hegset je objasnio njeno poreklo tokom prenosa uživo, napominjući da je postala uobičajena u vojnim uslovima. Izjavio je da se naziv „CSAR 25:17“ odnosi na biblijski stih iz Knjige Jezekilja, naime Jezekilj 25:17.

Molitva koju je izgovorio sadržala je fraze poput: „Put oborenog pilota je sa svih strana okružen nepravdama sebičnih i tiranijom zlih ljudi... I doneću vam veliku osvetu i besni gnev... I znaćete da je moj pozivni znak Sendi Jedan kada donesem svoju osvetu na vas. Amin.“

Poređenja radi, u filmu „Petparačka priča“, lik DŽulsa Vinfilda, koga igra Semjuel L. DŽekson, izgovara gotovo identičan monolog pre nego što ubije drugog lika, dok originalni biblijski stih iz Knjige proroka Jezekilja govori o osveti protiv neprijatelja Izraelaca i datira iz 5. veka pre nove ere. Čitav incident je brzo postao viralan.

Jedna objava na Reditu, pod naslovom „Pit Hegset citira lažni biblijski stih iz filma „Petparski priča“ tokom propovedi u Pentagonu“, dobila je više od 22.000 glasova. Korisnici su izrazili nevericu u komentarima , a neki sugerišu da je govor možda namerno stilizovan da podseća na filmski dijalog.

Istovremeno, Hegsetova praksa održavanja redovnih hrišćanskih službi u Pentagonu već je izazvala kritike zagovornika odvajanja crkve od države. Foto: Profimedia/Shutterstock Editorial/Andrew Leyden/NurPhoto

Iako se procenjuje da postupak impičmenta nema mnogo šansi za uspeh u Kongresu kojim kontrolišu republikanci, cela situacija dodatno produbljuje debatu o njegovom liderstvu i otvara nova politička i etička pitanja. Ministarstvo odbrane je takođe reagovalo na optužbe. Portparol Pentagona Kingsli Vilson je za NJuzvik rekao da je to „još jedna farsa osmišljena da odvrati pažnju američke javnosti od velikih uspeha koje smo postigli u Ministarstvu rata“.

