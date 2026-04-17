Melina Galić (45) javnosti poznata po braku, a potom i razvodu sa muzičkom zvezdom Harisom DŽinovićem, ovog vikenda, u subotu, izgovoriće sudbonosno "da" svom vereniku, bogatom Englezu, DŽefriju Polu Arnoldu Deju (67), saznaje Kurir.

Melina je želela da čitavu ceremoniju zadrži u najstrožoj tajnosti, pa će venčanje biti održano u intimnom krugu, a trodnevnoj proslavi prisustvovaće oko 30 zvanica iz Srbije sa mladine strane, kao i isto toliko gostiju sa mladoženjine strane iz Velike Britanije. Foto: ATA images/A. Ahel

Pozivnice su pre oko mesec dana stigle na odabrane brojeve telefona zvanica od kojih se očekivala potvrda. U samim pozivnicama bio je napisan detaljan plan i raspored dešavanja tokom tri dana koliko je predviđeno da veselje traje. Melina nije štedela ni na čemu, pa je odlučila da se gosti prošetaju duž čitave Azurne obale tokom trodnevnog okupljanja. Par je pažljivo odabrao najekskluzivnije restorane i hotele za ovu priliku. Takođe, dan nakon venčanja, njih dvoje će ugostiti zvanice i na jahti koja je u vlasništvu Melininog budućeg supruga.

Svaki od planiranih događaja ima predviđen "dres kod", pa se od gostiju očekuje da ponesu šest odevnih kombinacija. Tokom tih dana, svaki događaj će biti obeležen različitom temom koja bi trebalo da bude ispoštovana. Foto: ATA images/A. Ahel

Ekskluzivna pozivnica nije stigla na adrese mnogih ljudi iz Melininog života od ranije.

O svim detaljima, znaće se znatno više kroz naredne dane, ali za sad je poznato da su pripreme u toku. Galićeva je za ove potrebe angažovala frizere, šminkere, dekoratere i sve ostale koji su doprineli da njihov dan izgleda kako je želela.

Melina i DŽefri verili su se prošle godine, a ovaj 23 godine stariji muškarac je u junu prošle godine dobio bebu sa mladom Ukrajinkom.

Galićkin budući suprug je bogati britanski biznismen, koji ima milionski kapital. O njegovom imovinskom stanju i funkcijama svedoče podaci iz poslovnih registara. Foto: ATA images/A. Ahel

Iza sebe ima višedecenijsku međunarodnu karijeru. Rođen je u decembru 1958. godine i britanski je državljanin. U pojedinim zapisima se vodi i kao građanin Monaka, gde poslednjih nekoliko godina živi.

Romantični čin veridbe upriličen je u jednom luksuznom restoranu u Monte Karlu.

- Melinin partner je na nekoliko sati zakupio jedan od najpoznatijih luksuznih restorana u Monte Karlu, koji je jedan od njenih najomiljenijih. Na večeri su bile prisutne zvanice iz celog sveta, među kojima su bili i njena ćerka Đina i majka. Ona o veridbi nije znala ništa, jer se o tome ranije uopšte nije pričalo, a iznenađenje se pripremalo još od leta. Melina je mislila da će to biti samo još jedan običan odlazak na večeru, ali kad je videla sve svoje drage ljude, samo što se nije onesvestila od uzbuđenja. Bivša Harisova žena se dobro ovajdila od svog partnera, pa je tako od njega te večeri, pored skupocenog prstena, na poklon dobila i stan na svoje ime u Monte Karlu u kojem su do tada zajedno živeli, kao i ultraretku tašnicu "erme keli" od kože aligatora, o kojoj je sanjala godinama, a čija je cena 80.000 evra - rekao nam je tada izvor za Kurir.

