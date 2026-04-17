Vreme je kategorija koju često uzimamo zdravo za gotovo, sve dok ne krenemo na putovanje.

Iako bi većina na pitanje koja zemlja obuhvata najviše vremenskih zona odgovorila "Rusija" zbog njene ogromne teritorije, istina je potpuno drugačija. Titulu svetskog rekordera drži Francuska, piše "World Atlas".

Razlog za ovaj fascinantan podatak ne leži u veličini same Francuske na evropskom kontinentu, već u njenim prekomorskim teritorijama. Zahvaljujući ostacima nekadašnjeg kolonijalnog carstva, Francuska danas poseduje ostrva i teritorije rasute širom planete, od Kariba i Južne Amerike, preko Indijskog okeana, pa sve do Pacifika.

Francuska zvanično ima 12 vremenskih zona, a ukoliko se u obzir uzme i njena teritorija na Antarktiku (Adelina zemlja), taj broj se penje na 13.

Rusija i Amerika gledaju u leđa Parizu
 

Poređenja radi, evo kako stoje ostale svetske sile:

Rusija

Prostire se na 11 vremenskih zona, ali su sve one povezane u jedan neprekidni kopneni masiv.

SAD

Obuhvataju 11 vremenskih zona ako se uračunaju sve ostrvske teritorije, ali u samom kontinentalnom delu imaju samo 4.

Država u kojoj je uvek i jutro i veče

Zbog ove neverovatne rasprostranjenosti, unutar granica Francuske se u svakom trenutku odvijaju različiti delovi dana.

Dok se stanovnici Pariza spremaju za večeru i posmatraju zalazak sunca, na Tahitiju se pije prva jutarnja kafa, a u Francuskoj Gvajani sunce je u zenitu.

Ove udaljene regije, poput Gvadelupa, Martinika, Reuniona i Francuske Polinezije, nisu samo turistički rajevi.

Oni su administrativno deo Francuske i Evropske unije, što Francusku čini jedinstvenim političkim i geografskim fenomenom koji "živi" u skoro svim delovima sveta istovremeno.

