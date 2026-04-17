Sezona Bika počinje 20. aprila i traje do 21. maja, a donosi potpuno drugačiju energiju od prethodnog perioda, sporiju, stabilniju i usmerenu na uživanje u životu i stvaranje sigurnosti.

Ovaj astrološki period će najviše delovati na Bikove, Device i Jarčeve. 

Nakon brzog i impulsivnog perioda Ovna, dolazi vreme kada se stvari smiruju i kada imamo priliku da ono što smo započeli sada učvrstimo i razvijemo.

LJudi u ovom periodu teže sigurnosti, komforu i zadovoljstvima, pa se više okreću uživanju u hrani, prirodi, dodiru i lepim stvarima.

Foto: Depositphotos/agsandrew

 

Idealno vreme za finansije

Energija Bika donosi strpljenje i istrajnost, ali i izraženu tvrdoglavost, jer se teško odriče onoga što smatra vrednim. Ovo je idealno vreme da se posvetimo finansijama, dugoročnim planovima i ličnim vrednostima, kao i da usporimo i naučimo da uživamo u sadašnjem trenutku.

Naglašena je potreba za hedonizmom, hranom i prirodom, pa mnogi u ovom periodu pronalaze zadovoljstvo u malim stvarima. Ipak, može da se javi i otpor prema promenama, jer Bik voli poznato i sigurno.

Pročitajte još

Ovo je idealno vreme da se posvetimo sebi, svojim vrednostima i da polako, ali sigurno, radimo na ciljevima koji imaju dugoročan potencijal.

(Informer)

BONUS VIDEO:

#horoskop #horoskopski znaci #astrologija #bik horoskop #žena #Bik horoskopski znak
Komentari 0
Фонд ПИО има два важна обавештења за пензионере: Односе се пре свега на исплату пензија

