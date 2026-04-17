Edvard, ili bolje rečeno Edek, kupljen je od vodećeg kineskog proizvođača plešućih humanoidnih robota za oko 25.000 dolara.

NJegovi vlasnici, Bartoš Idžik i Radoslav Gželačik, zatim su razvili sopstveni softver kako bi stvorili ono što kažu da je prvi robotski influenser na društvenim mrežama u zemlji.

Edek je, prema Gželačiku, „postao humaniji i bolji u komunikaciji“ od uporedivih modela u Kini i drugde.

Video robota koji juri veprove postao je viralan ove nedelje, dodajući se nizu pojavljivanja koja su prikupila više od 1,5 milijardi pregleda na društvenim mrežama za 45 dana, prema rečima dva poljska IT preduzetnika.

zaganiam dziki do lasu pic.twitter.com/Pjxkn0kfob — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) April 12, 2026

NJihov robot visok 1.32m je od senzacije na poljskim društvenim mrežama postao marketinški alat koji lokalna preduzeća iznajmljuju za događaje i promotivne kampanje.

Edek takođe nosi Roleks ukrašen dijamantima kao deo sponzorskog ugovora sa poljskim prodavcem satova.

Gželačik je rekao da je širi cilj upoznavanje poljskog društva sa robotikom i podsticanje zakonodavaca da donesu zakone koji bi privukli investicije u sektor i pozicionirali zemlju na čelu brzorastuće industrije. Kineske kompanije trenutno predvode razvoj humanoidnih robota, takmičeći se sa američkim rivalima, uključujući Teslu Ilona Maska. Proizvođač Edeka, Unitree Robotics, prošlog meseca je objavio da planira da prikupi 4,2 milijarde juana (540 miliona evra) putem inicijalne javne ponude u Šangaju.

- Mnoge kompanije sada razvijaju humanoide i mislim da će za tri do pet godina biti na svim našim ulicama - rekao je Gželačik za Fajnenšel tajms.

Ale jaki ale jaki jaki jaki jaki agresywny 🦿 pic.twitter.com/qVgdxA1nmu — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) March 25, 2026

- Edvard sada pokazuje prijateljsku stranu humanoida. Želimo da Poljaci prihvate Edvarda, razgovaraju sa njim i zabave se sa njim, da vide kako može postati deo njihovog svakodnevnog života.

Edek je u početku privukao pažnju u Poljskoj vozeći se autobusima i posećujući supermarkete, ali mu je njegov brzo rastući profil na društvenim mrežama otvorio vrata u politiku. Prošlog meseca, robot se sastao sa zamenikom poljskog ministra za digitalne poslove, održao konferenciju za novinare u poljskom parlamentu i razgovarao o nizu zahteva sa nekim poslanicima, uključujući povećanje plata radnika obezbeđenja u parlamentu.

To jest ważne pic.twitter.com/gnPiYNqqQB — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) March 24, 2026

Robot se takođe pojavljivao na velikim javnim događajima, uključujući fudbalsku utakmicu sa 20.000 gledalaca.

- Kada je prikazan na velikom ekranu stadiona, gledaoci su prestali da gledaju utakmicu i stotine dece su počele da viču "Edvarde, Edvarde!" - rekao je Gželačik.

- Nisam siguran da bi više ljudi stalo u odbranu Roberta Levandovskog ili Ige Šjontek - dodao je, misleći na dve najveće sportske zvezde Poljske.

No i co? No i życie pic.twitter.com/eomKzk1kEm — Edward Warchocki (@edwardwarchocki) March 31, 2026

Vlasnik Edeke je takođe nabavio druge kineske robote koje planiraju da pošalju na druge lokacije u Evropi i NJujorku.

- Svaki od njih je opremljen sopstvenim sistemom, uključujući veliki jezički model koji omogućava Edeku da potpuno autonomno komunicira sa ljudima, kako govorom, tako i slušanjem - rekao je Gželačik.

Zahvaljujući sofisticiranom GPS sistemu i bazi podataka koja gradi robotsku memoriju, Edek ima „potpunu svest o vremenu i prostoru“.

- Nikada ne znamo tačno šta će reći i ne možemo predvideti njegove odgovore, što nas često duboko iznenađuje. On takođe može da oseti emocije osobe sa kojom razgovara, a ako razgovara sa nekim ko je ljut ili frustriran, on preuzima te emocije - dodao je.

