Rosatom je spreman da pomogne u uklanjanju obogaćenog uranijuma iz Irana, izjavio je danas generalni direktor Rosatoma Aleksej Lihačov.

- Svi pažljivo pratimo napredak pregovora između predstavnika Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i izjave američkog predsednika, posebno u vezi sa iranskim nuklearnim programom. Upravo je izjava Donalda Trampa da je "Iran trebalo da dobije nuklearno oružje u roku od dve nedelje" poslužila kao glavni razlog za pokretanje velike vojne operacije - rekao je Lihačov, prenosi RIA novosti.

Prema rečima Lihačova, uklanjanje iranskog obogaćenog uranijuma ostaje ključno i osetljivo pitanje tokom pregovora. Foto: Michael Piepgras /Panthermedia/Profimedia

- U svakom slučaju, pozdravićemo sve sporazume između strana u sukobu koji će dovesti do okončanja oružanog sukoba i dugoročnog mira - dodao je šef Rosatoma.

Lihačov je dodao da je, pored veoma složenih tehničkih aspekata, ključni aspekt budućih sporazuma poverenje.

- I ovde, samo Rusija ima pozitivno iskustvo u interakciji sa Iranom. 2015. godine, na zahtev Irana, već smo uklonili obogaćeni uranijum iz Islamske Republike. Spremni smo da pomognemo po ovom pitanju danas - kazao je Lihačov.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je juče planove da Sjedinjene Američke Države, zajedno sa Iranom, iz Irana iznesu obogaćeni uranijum, i da ga prebace u SAD.

Portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagei izjavio je juče da ne postoji odluka o iznošenju obogaćenog uranijuma iz Irana u Sjedinjene Države, ili neku drugu zemlju.

(Tanjug)