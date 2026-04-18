Nikola Tesla, jedan od najvećih naučnika svih vremena, dobio je svoju bistu u Gradišci u Republici Srpskoj, čime je ovaj gradić postao 33. u svetu koji mu je posvetio ovakvo obeležje.

Statua je simbolično postavljena na lokaciji gde je pre više od jednog veka proradila prva termoelektrana u ovom mestu, navodi RTRS. Elektrana je proizvodila električnu energiju dovoljnu za osvetljenje svih ulica u Gradišci i napajanje tadašnjih lokalnih institucija.

Statua je prvobitno trebalo da bude postavljena u Hrvatskoj, ali je na kraju svoje mesto pronašla u Gradišci.

- Nikola Tesla je naš čovek, naše gore list. Ova statua je trebalo da bude postavljena u njegovom rodnom Smiljanu, ali nažalost ljudi iz Hrvatske nisu to dozvolili i onda se rodila ideja da je postavimo ovde, u Gradišci - rekao je gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.

Statuu je darovala Teslina fondacija iz Sjedinjenih Američkih Država, a autor dela je akademski vajar Bojan Mikulić iz Banjaluke. Postavljanjem statue Nikole Tesle Gradiška je još jednom potvrdila svoje mesto na mapi gradova koji neguju nauku, istoriju i kulturu sećanja.

Ovaj simbolični čin podseća na značaj inovacija i znanja, ali predstavlja i obavezu da se takve vrednosti prenose na buduće generacije.