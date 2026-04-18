U malenom selu Postinje kod Travnika, gde su nekada dečiji smeh i zvukovi seoskog života bili svakodnevica, danas se ponovo budi nada. Za to je zaslužan Pero Jurčević, čovek koji je život izgradio daleko od rodnog kraja, ali ga nikada nije zaboravio.

Još kao dečak otišao je u Nemačku, gde su mu roditelji već radili. Tamo je odrastao, radio, stvarao i na kraju izgradio uspešan biznis. U Augsburgu je imao veliku kuću, stabilan život i sigurnu budućnost. Ipak, nešto ga je stalno vuklo nazad — mirisi detinjstva, livade po kojima je trčao i uspomene na dane provedene s prijateljima, objavio je Srećko Stipović na svom Jutjub kanalu. Foto: Jutjub printskrin/ Srećko Stipović

Nakon rata, Postinje je, poput mnogih sela u Bosni i Hercegovini, ostalo gotovo prazno. NJegove nekadašnje kompije raselile su se širom sveta, a kuće i imanja počeli su da prodaju.

Upravo tada Pero donosi životnu odluku. Prodaje svoju kuću u Nemačkoj i sav novac ulaže u rodni kraj.

- Kupio sam ono što je nekad bilo naše – kuće, livade, šume, njive. Gotovo pola sela danas je ponovo u jednim rukama, ali s ciljem da opet oživi - priča Pero dok pokazuje prostranstva na kojima je nekad čuvao krave. Foto: Jutjub printskrin/ Srećko Stipović

NJegova vizija nije samo povratak, već i novi početak. Planira da razvije seoski turizam koji bi Postinje mogao pretvoriti u prepoznatljivu destinaciju. Već do leta ove godine planirano je 40 kreveta u moderno uređenim apartmanima, spremnim za domaće i strane goste željne mira, prirode i autentičnog doživljaja.

- LJudi danas traže upravo ovo – tišinu, prirodu i iskrenu priču. A mi to imamo - kaže Pero.

Ako sve bude išlo po planu, i sam će se uskoro trajno vratiti u selo.

U njegovoj priči nije sam. Podršku mu pruža prijatelj i rođak Dragan Balta, koji još nekoliko godina radi u Švajcarskoj, ali već sada sanja povratak. NJegova ideja dodatno daje posebnu dimenziju celom projektu.

- Ja bih ovde pravio vrhunski penušavac koji bi nosio ime sela – Postinje - kaže Dragan, uveren da ovaj kraj ima potencijal za mnogo više od onoga što danas nudi.

I dok oni planiraju budućnost, njihova deca već sada rado dolaze u Postinje na odmor. Upravo u njima vide nastavak priče i nadu da će se i drugi, raseljeni širom sveta, jednog dana vratiti.

Možda ne odmah, ali barem u penziji.

