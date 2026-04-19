Kako napraviti kafu koja je bogata, jaka i ima dobru penu?

Turci navode da ovih sedam grešaka u pripremi koje menjaju ukus ovog napitka:

1. Neodgovarajuća voda

Greška: Koristite vodu sa česme ili mineralnu vodu sa visokom mineralizacijom.

Kako to pravilno uraditi: Pogodna je samo voda sa niskom mineralizacijom (približno 50-150 ppm). Što je voda čistija, to je ukus svetliji.

2. Voda je previše vruća prilikom sipanja

Greška: Sipanje kafe u ključalu ili skoro ključalu vodu.

Kako to pravilno uraditi: Idealna temperatura vode u koju sipate kafu je od sobne temperature do 60°C . Što znači da treba da stavite kafu u vodu unutar džezve i lagano zagrevate do ključanja. Tada kafa počinje nežno da se kuva, bez gorčine.

3. Nepravilno mešanje

Greška: Kafa se ili ne meša ili se meša nepravilno.

Pravi način: Odmah promešajte nakon dodavanja vode da biste razbili grudvice. Zatim ostavite da se kafa stiša— pena i ekstrakcija će same obaviti svoj posao.

4. Previše grubo ili previše mlevenje do praha

Greška: Korišćenje pogrešnog mlevenja - previše grubo ili previše praškasto.

Pravi način: Potrebno vam je mlevenje u prahu , ali ne toliko sitno da kafa izgleda kao prašina. Trebalo bi da bude ujednačeno, bez krupnih čestica i bez efekta brašna.

5. Merenje okom umesto tačnih proporcija

Greška: I vodu i kafu dodajete „na oko“.

Kako to pravilno uraditi: Početna proporcija je 1 gram kafe na 10 ml vode. Ako želite jaču - 1:8, ako želite blažu - 1:12. Vaga je najbolji prijatelj ukusne šoljice kafe

6. Vraćate kafu da se pena podigne „tri puta“

Greška: Podizanje i stavljanje turske kafe da se podigne više puta.

Kako se to pravilno radi: Jednom se podigne pena — i kafa je gotova. Kada se pena podigne — sklonite kafu s ringle. Ponovljeno kuvanje kvari ukus i ubija slatkoću.

7. Pokušaji da se turska kafa pokaže kao filter

Greška: Korišćenje slatko-kiselih zrna i očekivanje „čistog“ ukusa.

Pravi način: Turska kafa je bogata i puna pene. Ako volite kiselost, izaberite lagano prženje i držite se proporcija. Ako želite gustinu, uzmite zrna espresa, dodajte začine i šećer.

(Stil)

