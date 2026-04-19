Vladeta Jerotić, jedan od najvećih srpskih intelektualaca i naumnijih ljudi našeg doba, u nasledstvo nam je ostavio čitavu riznicu poučnih misli i lepih saveta, koje uvek rado citiramo. NJegovi moćni i inspirativni citati s razlogom se smatraju receptima za bolji život. Akademik Jerotić često je govorio najvažnijem izboru koji svako od nas može da napravi - izboru bračnog partnera.

Čuveni psihoterapeut, neuropsihijatar, filozof, književnik, profesor i akademik rođen je drugog dana avgusta 1924. Prošle godine obeležili smo prvo veličanstveno stoleće čoveka čija je svaka reč bila zlata vredna. Vladeta Jerotić doticao se najvažnijih tema, između ostalih i jedne koja umnogome određuje naš život, a to je izbor bračnog partnera. Komplikovan i ozbiljan zadatak u kojem često grešimo.

Posebno su zanimljive reči profesora Jerotića o drugom braku, kao i o razvodu, koji je bio tabu tema u vreme kada je on odrastao. O tome je govorio na predavanju u Domu kulture u Čačku 2012. godine.

- Rođen sam u Beogradu. Bio je skandal pre Drugog svetskog rata i u građanskim porodicama kad se brak razvede. To se pričalo u gradu, zašto su se rastavili… LJubopitljivi su bili ljudi. Nemojte brkati ljubopitljivost s radoznalošću. Nije to isto. Nemojte od zdravog deteta koje ima dve, tri ili četiri godine praviti budućeg malograđanina. A dete zdravorođeno je radoznalo. Radoznalo, a ne ljubopitljivo. Razlikujmo to.

- Danas su razvodi, nažalost, češća pojava nego nekada. Tome, bez sumnje, doprinosi loš izbor partnera, što često shvatamo prekasno, kada se priča više ne može popraviti. Normalno je ući u novu vezu, novi brak, ali pitanje je hoće li biti uspešniji. Problem nastaje ako kada u međuvremenu ništa ne naučimo iz loših iskustava.

- Drugi brak gori je od prvog. Skoro po pravilu. Treći još gori. A kako da drugi brak bude bolji? To se zove individuacija. On ili ona su nešto naučili iz prvog rastavljenog braka koji nije bio dobar - rekao je Vladeta Jerotić.

- Imao sam jednu pacijentkinju, oko 40 godina, tri razvoda. Dolazi kod mene i kaže: 'Doktore, ja mislim da je do mene nešto'. Ja je pitam: 'Pa dobro, kakvi su bili muževi?'. Prvi, kaže, alkoholičar, drugi kockar, treći ženskaroš. Kao neka šema. Loši izbori koji se ponavljaju, a iz njih ništa ne učimo.

