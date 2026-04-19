Vladeta Jerotić, jedan od najvećih srpskih intelektualaca i naumnijih ljudi našeg doba, u nasledstvo nam je ostavio čitavu riznicu poučnih misli i lepih saveta, koje uvek rado citiramo. NJegovi moćni i inspirativni citati s razlogom se smatraju receptima za bolji život. Akademik Jerotić često je govorio najvažnijem izboru koji svako od nas može da napravi - izboru bračnog partnera.

Čuveni psihoterapeut, neuropsihijatar, filozof, književnik, profesor i akademik rođen je drugog dana avgusta 1924. Prošle godine obeležili smo prvo veličanstveno stoleće čoveka čija je svaka reč bila zlata vredna. Vladeta Jerotić doticao se najvažnijih tema, između ostalih i jedne koja umnogome određuje naš život, a to je izbor bračnog partnera. Komplikovan i ozbiljan zadatak u kojem često grešimo.

Posebno su zanimljive reči profesora Jerotića o drugom braku, kao i o razvodu, koji je bio tabu tema u vreme kada je on odrastao. O tome je govorio na predavanju u Domu kulture u Čačku 2012. godine.

- Rođen sam u Beogradu. Bio je skandal pre Drugog svetskog rata i u građanskim porodicama kad se brak razvede. To se pričalo u gradu, zašto su se rastavili… LJubopitljivi su bili ljudi. Nemojte brkati ljubopitljivost s radoznalošću. Nije to isto. Nemojte od zdravog deteta koje ima dve, tri ili četiri godine praviti budućeg malograđanina. A dete zdravorođeno je radoznalo. Radoznalo, a ne ljubopitljivo. Razlikujmo to.

Test ličnosti koji otkriva tajne koje krijete od sebe samih

Test ličnosti koji otkriva tajne koje krijete od sebe samih

22:31

U koje snove treba verovati? Dan u kojem ih sanjate je ključan

U koje snove treba verovati? Dan u kojem ih sanjate je ključan

21:55

Srbi ni blizu: Koja je prva zemlja u Evropi po alkoholu?

Srbi ni blizu: Koja je prva zemlja u Evropi po alkoholu?

19:15

Tajne svete vodice Čemu služi i kada bi trebalo da je uzmete

Tajne svete vodice Čemu služi i kada bi trebalo da je uzmete

14:04

- Danas su razvodi, nažalost, češća pojava nego nekada. Tome, bez sumnje, doprinosi loš izbor partnera, što često shvatamo prekasno, kada se priča više ne može popraviti. Normalno je ući u novu vezu, novi brak, ali pitanje je hoće li biti uspešniji. Problem nastaje ako kada u međuvremenu ništa ne naučimo iz loših iskustava.

- Drugi brak gori je od prvog. Skoro po pravilu. Treći još gori. A kako da drugi brak bude bolji? To se zove individuacija. On ili ona su nešto naučili iz prvog rastavljenog braka koji nije bio dobar - rekao je Vladeta Jerotić.

- Imao sam jednu pacijentkinju, oko 40 godina, tri razvoda. Dolazi kod mene i kaže: 'Doktore, ja mislim da je do mene nešto'. Ja je pitam: 'Pa dobro, kakvi su bili muževi?'. Prvi, kaže, alkoholičar, drugi kockar, treći ženskaroš. Kao neka šema. Loši izbori koji se ponavljaju, a iz njih ništa ne učimo.

Svi su ostali zatečeni! Šta to radi brat Nikole Jokića usred meča (VIDEO)
Sport

Svi su ostali zatečeni! Šta to radi brat Nikole Jokića usred meča (VIDEO)

"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu
Sport

"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu

(МАПА) Моћна војска наишла на "тврдо": Јужни Либан открио слабост Израела (ВИДЕО)

(MAPA) Moćna vojska naišla na "tvrdo": Južni Liban otkrio slabost Izraela (VIDEO)