Prošlo je tačno četrdeset dana od Draganove smrti. Sudario se sa automobilom u okolini Vladimiraca, a porodica danas sprema pomen.

Draganov večni odlazak ostavio je neizbrisivu ranu u srcima članova porodice. Pevač se zbog povratka na muzičku scenu sučio sa negativnim komentarima na društvenim mrežama.

Porodica i prijatelji okupiće se danas na groblju kako bi održali pomen i odali počast preminulom Draganu. Dragan počiva pored svog oca Milana, koji je preminuo 2021. godine.

U intervjuu nakon tragedije, Darko je govorio kako se nosi sa bolom, ali i negativnim komentarima na društvenim mrežama

Pevač je govorio i o porodi svog brata, i istrakao da njegove ćerke ne znaju da im je otac preminuo:

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - počeo je Darko.

Istakao je da može brata da vrati, da se ne bi više bavio pevanjem:

- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života - istakao je Darko.

Pevač je nekoliko sati posle bratove smrti izašao pred medije da da izjavi i da razume da je i to posao.

- I to je posao. Mediji su došli tu zbog posla... Ja sam skupio malo snage i, iz poštovanja prema medijima, iako nisu ispali fer, većina, neću da imenujem, ali nisu pokazali ni malo respekta. Ali, ja sam... Čovek je veliki onoliko koliko zna da prašta, tako da, ja sam iz poštovanja i mog kućnog vaspitanja izašao i dao kratku izjavu, koliko sam imao snage. Smatram da je to bilo u redu - kazao je Lazić.

