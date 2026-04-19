Pevač Šerif Konjević odlučio je da posle dužeg ćutanja progovori o nesporazumu i zahlađenim odnosima sa svojim kolegom Harisom DŽinovićem.

Razlog zašto se odnos između dvojice umetnika pokvario leži u jednoj izjavi DŽinovića koja je, prema rečima Konjevića, duboko pogodila i ostavila gorčinu.

Naime, Šerif otvoreno govori o tome da mu je zasmetalo što je Haris u jednoj televizijskoj emisiji rekao da on pokušava da kopira legendarnog Šabana Šaulića - i to bezuspešno.

- Imam i snimak gde je on rekao da ja čitavog života kopiram Šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, radio sam sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovek, rekao je Konjević, vidno povređen ovim komentarom.

"Duško pokušava da vrati JK, nikada je neće preboleti!"

"Duško pokušava da vrati JK, nikada je neće preboleti!"

15:01

Poznato zbog čega je Marko Bulat prijavio suprugu policiji

Poznato zbog čega je Marko Bulat prijavio suprugu policiji

14:54

Niko ne bi rekao da je ona: Isplivala Zoričina fotografija

Niko ne bi rekao da je ona: Isplivala Zoričina fotografija

14:08

Mnogi je osuđuju: "Živim sa roditeljima, nije me sramota"

Mnogi je osuđuju: "Živim sa roditeljima, nije me sramota"

11:01

- Nemam ništa protiv DŽinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako peva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator, ali voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio, kazao je pevač.

- Volim ga i cenim, sretali smo se i posle toga, ali on nešto zateže, pričao je Šerif Konjević za domaće medije.

(Kurir)

Svi su ostali zatečeni! Šta to radi brat Nikole Jokića usred meča (VIDEO)
Sport

Svi su ostali zatečeni! Šta to radi brat Nikole Jokića usred meča (VIDEO)

"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu
Sport

"Jokić je najbolji i tačka!": NBA legende razotkrile veliku nepravdu

BONUS VIDEO:

Курти предводио блокадерску екипу у Барселони! Ово су те "глобалне прогресивне снаге" које би да преузму Србију?

Kurti predvodio blokadersku ekipu u Barseloni! Ovo su te "globalne progresivne snage" koje bi da preuzmu Srbiju?