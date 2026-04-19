Pevač Šerif Konjević odlučio je da posle dužeg ćutanja progovori o nesporazumu i zahlađenim odnosima sa svojim kolegom Harisom DŽinovićem.

Razlog zašto se odnos između dvojice umetnika pokvario leži u jednoj izjavi DŽinovića koja je, prema rečima Konjevića, duboko pogodila i ostavila gorčinu.

Naime, Šerif otvoreno govori o tome da mu je zasmetalo što je Haris u jednoj televizijskoj emisiji rekao da on pokušava da kopira legendarnog Šabana Šaulića - i to bezuspešno. Foto: ATA images/R. Z.

- Imam i snimak gde je on rekao da ja čitavog života kopiram Šabana Šaulića, ali da ne mogu da ga iskopiram. To je pogrešna teza, radio sam sa svim najboljim autorima u Srbiji i svi oni znaju kakav sam ja čovek, rekao je Konjević, vidno povređen ovim komentarom.

- Nemam ništa protiv DŽinovića, možda on i ne zna šta je rekao. Svako peva na svoj način, svi mi imamo neke bojice od nekog kolege, a svako ima svoj stil. Ja mislim da je on vrhunski interpretator, ali voleo sam da me nekada u životu pozove i da mi kaže da se šalio, kazao je pevač.

- Volim ga i cenim, sretali smo se i posle toga, ali on nešto zateže, pričao je Šerif Konjević za domaće medije.

(Kurir)

