Žika Jakšić je karijeru započeo u bendu "Ritam srca" gde je svirao bas gitaru, a onda se 2000. godine sve srušilo kao kula od karata.

Svojevremeno je javno priznao da je imao dug od 100.000 maraka, ali i otkrio kako je došlo do njega.

- Doživeo sam tada jedan ozbiljan lom u životu. Bankrotirao sam! Sam sam bio kriv, jer kada čovek ne zna šta hoće, onda radi ono što neće. Te 2000. godine živeo sam u Nemačkoj i pokušavao da obezbedim bolji život tadašnjoj supruzi Snežani i sinu Andriji. Ušao sam u posao sa nekim hotelom u Nemačkoj, ali sam ubrzo shvatio da sam uložio u pogrešan biznis. I tako sam izgubio i ono malo ušteđevine što sam imao. Završio sam sa ozbiljnim gubitkom i dugom kod nemačkih banaka od čak 100.000 maraka. Šest godina mi je trebalo da sve to vratim - rekao je Žika Jakšić i dodao da je on najbolji dokaz za onu staru izreku "da nevolja nikad ne ide sama".

- Razveo sam se 2001. godine, a u to vreme se i rasturio bend "Ritam srca" u kojem sam svirao. Sve se izdešavalo za manje od godinu dana. Em duguješ pare, em ti se porodica rastura, em ti se bend gasi. Pokušao sam da tu našu grupu, koja je bila tražena, održim na okupu, ali nisam uspeo - otkrio je voditelj za Informer.

