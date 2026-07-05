Olivera Katarina (86) bila je jedna od najslavnijih glumica i pevačica bivše Jugoslavije, a navodno se sviđala i nekadašnjem jugoslovenskom predsedniku Josipu Brozu Titu.

Rođena je 5. marta 1940. u Beogradu kao Olivera Petrović dok je kasnije postala poznata pod imenima Olivera Katarina i Olivera Vučo. Završila je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju i karijeru je započela glumeći u pozorištu. Pojavila se u predstavi "Koštana", a potom se prebacila na filmsko platno.

Glumila je u filmovima "San", "Polenov prah", "Derviš i smrt" i "Skupljači perja" koji ju je proslavio. Drama Saše Petrovića je osvojila i prvu nagradu u Kanu što je bio prvi veliki uspeh jugoslovenskog filma u svetu.

"Rođena je nova Ana Manjani", uporedio je The New York Times Oliveru s italijanskom oskarovkom. Francuski mediji su bili preplavljeni fotografijama beogradske glumice, a isticali su da "Olivera Katarina Vučo nema na čemu da zavidi Brižit Bardo".

Direktor pariške Olimpije Bruno Kokvatriks došao je u Beograd kako bi upoznao Oliveru koja se bavila i pevanjem, pa je svojim glasom razoružavala sve oko sebe. Glumica je potpisala 1968. ugovor sa Brunom, iako on dotad nije čuo kako peva. Bilo mu je dovoljno što publika ima samo oduševljene reakcije na nju.

Imala je 72 uzastopna koncerta u pariskoj Olimpiji s orkestrom Janike Balaša i diskografske kuće su se počele otimati za nju.

Muškarci su se navodno tukli zbog Olivere, a u svojoj je autobiografiji opisala i kako se susretala s Josipom Brozom Titom. Tvrdila je da je Jovanka bila ljubomorna na nju i da su je Titovi ljudi otrovali, prenosi Stil.

- Dok sam živela tamo bila sam jako upadljiva zbog svoje lepote i držanja, a to je bilo vrlo opasno. LJudi su stalno nasrtali na mene. Ozbiljno mi se udvarao jedan riđokosi monarh, čije ime ne mogu da otkrijem jer je i danas kralj jedne države, ali odbila sam ga jer sam bila zaljubljena u Milana Galeta Muškatirovića, svoju prvu veliku ljubav, čuvenog vaterpolo golmana, ispričala je o svom životu u Parizu jednom prilikom.

Kad je raskinula s Muškatirovićem, udala se za reditelja Vuka Vuča i u braku su bili dve godine. Posle njega je 7 godina bila u vezi s Ratkom Draževićem, a zatim je ušla u drugi brak s potpredsednikom Beograda Miladinom Šakićem s kojim je dobila sina Maneta.

- Upoznala sam Tita, prvi put kad sam snimala "Nišku banju". Odjednom sam čula da je Tito u studiju, a on je seo za kameru i gledao me. Otpustio je kamermana da me sam snima. Drugi put je bilo kad sam sa suprugom Miladinom Šakićem čekala Novu godinu. Prišao nam je Milan Vukos i rekao da Tito želi da mu pevam. Tu se nije moglo reći "ne", prisetila se.

- Uvek je lepo reagovao kad bih pevala i svidela sam mu se kao pojava. Jednom kad sam se pojavila, Jovanka ga je gurnula i rekla: "Evo ti je". To sam čula. Možda je bila ljubomorna.

Dogodio se i njihov treći susret, ali taj nije baš dobro prošao.

- To maltretiranje koje sam tamo doživela nije bilo ni za film. Pozvali su me da mu pevam na Tari i to bih odbila da nisam bila udata, ali ovako nisam mužu htela da pravim probleme. Tamo je počelo neviđeno šikaniranje. Nema ko me nije preslušavao, razne službe: hrvatska, savezni SUP, republička, vojna i svako vuče na svoju stranu. Rekli su mi da moram da mu pevam kad krene u šetnju. Od ranog sam jutra vežbala s trubačima dok nisam promukla. Odjednom, Tito dolazi, a nema orkestra. U onoj gužvi, prilaze mi ljudi u civilu i kažu da odem iza. Tu nije bilo govora o ljubaznosti, bili su jako bezobrazni. A onda mi prilaze ovi otpozadi i deru se na mene da izađem i pevam pred Tita, ali prošlo je to nekako, napisala je.

Pre nekoliko godina Olivera je priznala da je jedna od najusamljenijih žena u Srbiji i da nije bila ni sa kim više od 20 godina.

2017. godine mediji su pisali da glumica živi u siromaštvu i neimaštini, a evo kako Olivera Katarina izgleda danas. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

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