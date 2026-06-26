Najbolji fudbaler u istoriji Hrvatske je na ovogodišnjem Mundijalu odigrao 200. utakmicu za reprezentaciju, a povodom toga mu je pušten specijalan video u kojem mu se obraćaju sadašnji i bivši saigrači, kao i selektor Zlatko Dalić, ali i članovi porodice.

Foto: Instagram printskrin/hns_cff

 

 

Luki Modriću su se obratili Darijo Srna, Eduardo da Silva, Vedran Ćorluka, Aljoša Asanović, Ivan Rakitić, Domagoj Vida i drugi, odnosno supruga, deca, roditelji, sestre...

Dok je gledao video Modrić nije mogao da sakrije suze, baš kao ni selektor Dalić.

 

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- Pre svega, od srca hvala svima na čestitkama i hvala što ste mi ulepšali 200. nastup za reprezentaciju. Nisam znao da ćete mi ovo pripremiti pa se nisam ni pripremao za govor. Doći do 200 utakmica u najdražem dresu je nešto uistinu neverovatno. Nisam mogao ni sanjati da ću dosegnuti tu brojku i to na Svetskom prvenstvu, na najvećem događaju na svetu. To je uistinu posebno - rekao je Modrić i dodao:

Foto: Michael Reaves/Getty images/Profimedia

 

 

- Čeka nas još jedna utakmica u grupi, idemo ostvariti taj primarni cilj plasmanom u nokaut fazu takmičenja. Imamo kvalitet, karakter, zajedništvo, što smo pokazali u jednoj teškoj utakmici. Pokazali smo da se možemo izdignuti iznad svih nedaća i poteškoća. Još jednom hvala svima, neverovatno je sve ovo što sam doživeo i što doživljavam u najdražem dresu. Idemo dalje zajedno", poručio je Luka Modrić.

(Kurir)

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