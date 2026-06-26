Obećao je da će zamrznuti, ili povući, priznanje Palestine i da će premestiti ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, objavili su slovenački mediji.

Janša je kritikovao odluku prethodne vlade da prizna palestinsku državu, nazivajući je nezakonitom.

- Levičarska vlada koja je poslednjih godina bila na vlasti u Sloveniji priznala je palestinsku državu kršeći slovenačke zakone. Poštovaćemo zakon i zamrznuti njihovu nezakonitu odluku - rekao je Janša - Ovo smo postavili kao uslov za ulazak u koaliciju i svi su se složili sa tim.

Slovenija je zvanično priznala Palestinu kao nezavisnu i suverenu državu 4. juna 2024. Slovenački parlament je glasao za njeno priznanje nakon što je vlada premijera Roberta Goloba podnela odluku u proceduru kao deo napora za okončanje sukoba u Gazi.

Prva država članica EU sa ambasadom u Jerusalimu

Jedan od ključnih planova nove vlade je premeštanje slovenačke ambasade u Jerusalim. Time bi Slovenija postala prva država članica Evropske unije koja bi napravila takav potez. Samo nekoliko zemalja trenutno ima ambasade u Jerusalimu: SAD, tzv. Kosovo, Gvatemala, Honduras, Paragvaj i Papua Nova Gvineja.

Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia

 

 

Objašnjavajući svoju odluku, Janša je nazvao Izrael strateškim partnerom i saveznikom.

- Izrael je strateški partner jer doprinosi stabilnosti u regionu i borbi protiv terorizma - rekao je, opisujući Izrael kao demokratskog partnera i uzor u oblastima kao što su tehnološke inovacije, preduzetništvo, nauka, upravljanje krizama i nacionalna bezbednost.

Jačanje odnosa i uticaja u Briselu

Janša je istakao da se Slovenija i Izrael suočavaju sa sličnim izazovima.

- Slovenija i Izrael se suočavaju sa mnogim istim izazovima - terorizmom, ekstremizmom, slabljenjem nacionalnog identiteta i rastućim geopolitičkim pritiscima. Umesto da se udaljavaju jedna od druge, moraju ojačati saradnju. Izrael nije problem Evrope, već jedan od njenih najvažnijih saveznika - rekao je Janša.

Prema pisanju lista, Janša namerava da zastupa ovaj stav u Briselu, gde planira da ojača proizraelski blok i da se suprotstavi svakom pokušaju uvođenja sankcija protiv zemlje. Pre toga, premijer navodno želi da fundamentalno promeni bilateralne odnose, podstakne izraelske turiste da posete Sloveniju i privuče njihove investicije.

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