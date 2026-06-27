U incidentu koji su američki zvaničnici nazvali "prvi put u zemlji", kancelarija šerifa Kalifornije upotrebila je dron opremljen magnetom da razoruža muškarca za kojim se tragalo, izvukavši mu nož iz ruke bez rizikovanja života ijednog policajca. U akciji su takođe koristili i robo-psa "Bastera".

Foto: Iks printskrin/@sacsheriff

 

 

U sredu je kancelarija šerifa okruga Sakramento objavila video na društvenim mrežama koji prikazuje kako su njeni policajci koristili novu tehnologiju da uhapse 30-godišnjeg Ostina Kartera, koji se skrivao u svojoj kući.

Foto: Iks printskrin/@sacsheriff

 

 

Kartera su organi reda jurili zbog kršenja uslovnog otpusta. Prema  rečima šerife kancelarije, on je registrovani seksualni prestupnik sa dugim kriminalnim dosijeom, a "SWAT" tim je stigao direktno u Karterov dom da ga uhapsi.

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Foto: Iks printskrin/@sacsheriff

 

 

- Pregovarači su više puta pokušavali da uspostave komunikaciju i da nateraju Kartera, koji je ranije viđen sa vatrenim oružjem, da se mirno preda. Nisu dobili odgovor - saopštila je šerifova kancelarija u objavi na društvenim mrežama.

- Upoznajte Bastera! Novi robotski K9 pas šerifa okruga Sakramento - objavila je kancelarija u objavi.

Foto: Iks printskrin/@sacsheriff

 

 

Policija ej uletela dronom u Karterovu kuću i locirala ga u uglu njegove garaže. Kada su ga pronašli, pričvrstili su snažan magnet na dron u pokušaju da mu otmu nož koji je stezao u ruci.

Foto: Iks printskrin/@sacsheriff

 

 

Snimak drona pokazuje kako lebdi tačno iznad Kartera, koji je ležao i nije reagovao. Odjednom, nož je poleteo nagore, iz njegove ruke i zalepio se za magnet.

 

 

Nakon toga, policajci su koristili Baster, robotsku K9 jedinicu, da uklone sve prepreke u garaži kako bi lakše mogli da dođu do Kartera. Takođe su koristili veliko oklopno vozilo da pruže podršku policajcima.

Na snimku se vide dva teško naoružana policajca kako izvlače Kartera iz kuće dok se on previjao i pokušavao da se oslobodi njihovog stiska.

Foto: Iks printskrin/@sacsheriff

 

 

Kada je Karter savladan, bolničari su mu odmah pružili pomoć jer su vlasti verovale da je konzumirao veliku količinu droge dok je bio zabarikadiran u garaži.

Foto: Iks printskrin/@sacsheriff

 

 

Karter je prevezen u lokalnu bolnicu, a nakon što je medicinski pregledan, odveden je u glavni zatvor okruga Sakramento, gde je pritvoren bez mogućnosti kaucije. Suočava se sa višestrukim optužbama za krivična dela, uključujući kršenje uslova uslovnog otpusta.

(foxnews)

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ХРВАТИ ДРХТЕ ОД СТРАХА! Овако нешто им се није никада десило на Светском првенству

HRVATI DRHTE OD STRAHA! Ovako nešto im se nije nikada desilo na Svetskom prvenstvu