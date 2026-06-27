Dan uoči Vidovdana i sama noć koja mu prethodi u srpskoj narodnoj tradiciji smatraju se magičnim i izuzetno važnim vremenom. Dok je sam Vidovdan posvećen sećanju na Kosovski boj i stradale pretke, dan uoči praznika je kroz istoriju bio rezervisan za rituale predskazanja, proricanja i zdravlja.

Koji su glavni narodni običaji za dan i noć uoči Vidovdana?

Branje "vidove trave" (vidovčice)

Ovo je centralni običaj koji se i danas poštuje u mnogim krajevima (poput Šumadije). Vidovčica (biljka sa sitnim, jarkocrvenim ili plavim cvetom) bere se ili u zoru dana uoči Vidovdana (pre izlaska sunca) ili pred veče. Foto: D. Milovanović

Prema narodnom verovanju ova trava ima moć da "otvori oči" i izleči vid.

Pripremanje vidovdanske vode za umivanje

Nakon što se uoči praznika ubere vidovčica, ona se potapa u posudu sa svežom izvorskom ili bunarskom vodom. U vodu se često dodaju i grančica bosiljka i ruzmarina.

Ova posuda se ostavlja da prenoći pod vedrim nebom (na prozoru ili u dvorištu). Foto: D. Milovanović

Rano ujutru, na sam Vidovdan 28. juna, svi ukućani se umivaju ovom vodom kako bi preko cele godine imali zdrave oči i "bistar vid" (i u fizičkom i u duhovnom smislu).

Sanjanje budućeg muža (Ritual za neudate devojke)

Noć uoči Vidovdana je bila najvažnija noć u godini za devojke koje žele da saznaju za koga će se udati.

Devojke bi uoči spavanja stavljale pod jastuk ubran cvet vidovčice (često u kombinaciji sa malo hleba i soli), a pre nego što utonu u san, izgovarale bi bajalicu:

"Sveti Vide neviđeni, dođi dragi suđeni, dođi noćas u moj san, dođi na moj prvi sastanak." Foto: Vikipedija

Verovalo se da će te noći u snu videti svog budućeg muža, a ako devojka već ima momka, verovalo se da će ga nakon ovog rituala sresti u narednih nekoliko dana. Udate žene su takođe stavljale travu pod jastuk, verujući da će im se ispuniti ono što te noći sanjaju.

Tišina i duhovna priprema

Pošto je Vidovdan praznik sabranosti, istorijskog sećanja i dostojanstva, već uoči praznika u domovima se izbegava velika galama, glasna muzika i teški poljski radovi. Narod se priprema za sutrašnji odlazak u crkvu i paljenje sveća kosovskim junacima i svim postradalim precima.

Verovanje o crvenim rekama

U narodu postoji i jedno staro, mistično predanje da tačno u ponoć uoči Vidovdana sve reke na tren postanu crvene i poteku uzvodno, u znak sećanja na krv prolivenu u Kosovskom boju.

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