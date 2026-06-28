Supruga vlasnika Pink televizije Željka Mitrovića, Milica Mitrović, pre mesec dana podelila je sa javnošću tužnu vest da im je uginuo voljeni pas, a sada je novom objavom potvrdila da njen bol i tuga i dalje ne prolaze.

Na svom Instagram profilu, mesec dana nakon bolnog gubitka, Milica je ponovo posvetila emotivne reči svom psu koji joj je godinama bio verni pratilac.

"Nedostaješ mi i ne postaje lakše", napisala je neutešna Milica Mitrović, uz poruku posvećenu psu koji je uginuo.

"Zauvek ćeš biti u mom srcu uz mene"

Podsetimo, kada se pre mesec dana prvi put oprostila od svog ljubimca, Milica se oglasila na društvenim mrežama kako bi joj emotivno zahvalila za punih šest godina nezaboravnih trenutaka provedenih zajedno. Ona je tada u potresnoj ispovesti opisala koliko joj pas nedostaje, te je istakla kako njena kuća bez nje deluje potpuno prazno.

"Moja Mejsi, moj mejson, moja Mejsicka. Moja ljubav. Hvala ti za najdivnijih 6 godina. Zauvek ćeš biti u mom srcu uz mene", započela je tada svoju dirljivu objavu supruga čelnika Pinka.

Koliko je bila vezana za svog ljubimca govore i njene reči o praznini koja je usledila nakon njenog odlaska.

"Kuća će biti tiha bez tvojih koraka, bez pogleda kojim si me pratila i bez tvoje male njuškice koja je uvek tražila ljubav i bila spremna za nestašluke. Ostavila si ogromnu prazninu koju niko nikada neće moći da zameni", navela je Milica Mitrović i na kraju dodala:

"Hvala ti za svaku sekundu ljubavi, vernosti i sreće koju si mi dala. Volim te beskrajno, moja Mejs", napisala je.

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