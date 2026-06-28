- Primećujemo razvoj situacije u Ukrajini i da rat trenutno ne ide dobro za Rusiju. To je razlog za zabrinutost da bi Moskva mogla dodatno eskalirati situaciju - rekao je pukovnik Pavel Šota, šef spoljne obaveštajne službe u Poljskoj, za poljski list Rzeczpospolita.

Rekao je da bi ograničeni napad na baltičke zemlje mogao odviti u obliku takozvanih "malih zelenih ljudi", kako su nazivane ruske snage bez vojnih obeležja koje su preuzele kontrolu nad Krimskim poluostrvom 2014. godine.

- Rusija sistematski prelazi crvene linije kako bi dovela u pitanje odgovor NATO-a - rekao je Šota. - Cene takvih provokacija su niske, dok alijansa uglavnom odgovara političkim merama, što podstiče dalju eskalaciju - dodao je. Foto: Depositphotos/Maksym Yemelyanov

Poljski ministar spoljnih poslova Radoslav Sikorski takođe je prošle nedelje upozorio da bi Rusija mogla da izvodi takozvane operacije pod lažnom zastavom.

- Moramo da prenesemo (ruskom predsedniku Vladimiru) Putinu da znamo šta on smišlja i da nećemo biti uvučeni, da bi to bilo potpuno neprihvatljivo i da ćemo braniti svaki centimetar teritorije NATO-a - rekao je Sikorski američkoj televiziji CBS.

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