To je na bolan način saznala Julija Agranovič, bivša manekenka iz Rusije koja je modnu karijeru zamenila pozivom dečjeg stomatologa. NJena priča postala je viralna nakon što je ispričala kako je sasvim slučajno otkrila da je muž vara – zahvaljujući jednoj fotografiji na Instagramu.

Fotografija koja joj je promenila život

Jednog jutra, dok je uz kafu pregledala Instagram, Julija je naišla na profil devojke koju nikada ranije nije videla. Na prvi pogled ništa nije delovalo neobično, sve dok nije primetila kadar sa jedne fotografije. Foto: Depositphotos/VitalikRadko

Pogled kroz prozor bio joj je jezivo poznat.

Ubrzo je shvatila da je fotografija nastala u njenoj spavaćoj sobi.

Devojka po imenu Vlada Abramovič objavila je fotografiju uz opis „Svetla grada“, ne sluteći da će upravo taj prizor otkriti njenu vezu sa oženjenim muškarcem.

– Bila sam u šoku. Kada sam otvorila njen profil, videla sam da imamo mnogo zajedničkih prijatelja. Zatim sam ugledala fotografije na kojima je bio moj suprug i tada mi se srušio svet – ispričala je Julija.

Jedna rečenica bila je dovoljna

Umesto burne svađe ili javnog obračuna, Julija je odlučila da odgovori kratkim komentarom ispod fotografije. Foto: Roman Kosolapov / Alamy / Profimedia

Napisala je: „Predivan pogled iz spavaće sobe mog supruga.“

NJena poruka brzo je privukla pažnju, a suprug Nazar Grinko pokušao je da objasni situaciju. Tvrdio je da je, dok je Julija bila odsutna, pozvao prijatelje na piće pre odlaska u bioskop i da je devojka bila samo gošća jednog od njih. Julija tom objašnjenju nije poverovala.

– Kada ti prijatelji dođu u kuću, vodiš ih u kuhinju na kafu, a ne u spavaću sobu da fotografišu pogled kroz prozor – rekla je.

LJubavnica nije pokazala kajanje

Nakon što je priča dospela u javnost, Vlada je zaključala svoj Instagram profil, ali je na drugoj društvenoj mreži priznala da je bila u vezi sa Nazarom. Na kritike korisnika zbog veze sa oženjenim muškarcem odgovorila je rečima koje su izazvale brojne reakcije.

– Nemojte me zasmejavati. To su stavovi iz 18. veka. Ako ja želim seks, ja ću ga i imati – napisala je.

Opravdanje koje je izazvalo podsmeh

Kada više nije mogao da negira aferu, Nazar je priznao da je tokom perioda kada su on i Julija bili privremeno razdvojeni imao više vanbračnih veza. Ipak, pokušao je da se opravda tvrdnjom da supruzi „nikada nije bio mentalno neveran“, jer je, kako je rekao, svakoj ženi unapred govorio da je oženjen. Foto: Depositphotos/freedomtumz

Upravo izraz „mentalna vernost“ postao je predmet brojnih komentara i šala na društvenim mrežama. Nakon što je Julija javno progovorila o svom iskustvu, javile su joj se i druge žene koje su tvrdile da su bile u vezi sa njenim suprugom. Neke od njih, kako je ispričala, nisu ni znale da je oženjen.

„Razvod je bio jedino rešenje“

Svoje iskustvo Julija je kasnije podelila u jednoj televizijskoj emisiji u Rusiji. Kaže da joj je, koliko god bolno bilo, drago što je istinu saznala na vreme.

– Razvod je bio jedina opcija jer se takvi ljudi ne menjaju. Planirali smo dete i srećna sam što sam sve saznala pre nego što sam ostala trudna. Neka bude srećan sa nekim ko želi takav život. Ja sam izabrala slobodu – poručila je.

Danas se Julija više ne bavi stomatologijom niti manekenstvom. Aktivna je na društvenim mrežama, gde kao kreator sadržaja objavljuje savete o nezi kose i frizurama, a prema onome što deli sa svojim pratiocima, uspela je da iza sebe ostavi jedno teško životno poglavlje i započne novo.

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