Jednoipogodišnji dečak čudom je pronađen živ i zdrav u bolničkoj mrtvačnici u Feniksu, u američkoj državi Arizoni, nakon što ga je lekar greškom proglasio mrtvim.

Drama na porodičnom bazenu

gofundme.com/Yaleen Perez

pronađen je kako pluta licem nadole u bazenu u dvorištu porodične kuće, a osamnaestomesečni dečak nije davao znake života kada je izvučen iz vode. Vinsentovi očajni roditelji ostavili su ga samog na 15 minuta kada su izašli napolje da razgovaraju, a potom su shvatili da je nestao.

Nekoliko sekundi kasnije, njegova majka - Aleksus Fiordilino - pronašla ga je kako pluta u bazenu. NJegov otac Anđelo je tada očajnički pokušavao da ga spase dok su razgovarali sa operaterima hitne pomoći.

Jedan član porodice rekao je hitnoj službi, prema audio-snimcima hitnih poziva: "Upravo sam pronašao svog nećaka u bazenu". Operater je odgovorio pitanjem da li dete još uvek diše.

"Nismo sigurni", odgovorio je Anđelo.

Ocu je rečeno da uradi reanimaciju, a u jednom trenutku, član porodice je tvrdio da je dečak "počeo da reaguje". Policajci su stigli na adresu u roku od pet minuta od prvog poziva.

Vinsent je hitno prevezen u Medicinski centar Mersi Gilbert, gde su ga lekari ubrzo proglasio mrtvim.

Pet sati u hladnjači: Mrtvozornik svedočio čudu

Međutim, policijski zapisnici su sada navodno otkrili da je dečak pokazivao znake života pre zvaničnog proglašenja smrti. Jedan policajac je takođe tvrdio da je čuo medicinsku sestru kako govori da dečak ima puls.

Uprkos sumnjama, Vinsent je odveden u obližnju mrtvačnicu gde je proveo čak pet sati. Otkriveno je da je živ tek kada je mrtvozornik osetio slab rad srca nakon što je stigao da preuzme telo iz mrtvačnice. gofundme.com/Yaleen Perez

Odmah je helikopterom prebačen u Dečiju bolnicu u Feniksu na dalje lečenje. Ova užasna drama odigrala se na Superboul nedelju, 8. februara.

Crne prognoze pale u vodu: Buđenje "čudesne bebe"

U onlajn kampanji za prikupljanje sredstava, njegova porodica je navela da je početna dijagnoza, nakon što je Vinsent spasen iz mrtvačnice, bila kritična. Lekari su ustanovili da Vinsentovi organi otkazuju i takođe su rekli da ima trajno oštećenje mozga.

Međutim, nekoliko dana kasnije, lekari su ponovo demantovani kada je magnetna rezonanca (MRI) pokazala da dečak nema oštećenje mozga. Imao je samo lakše nagnječenje mozga, što bi njegov organ, koji je još u razvoju, trebalo da kompenzuje.

"Uprkos ovom čudu, Vinsent se i dalje suočava sa dugim i teškim oporavkom", navela je porodica. "Biće mu potrebna intenzivna terapija, stalni medicinski nadzor i podrška za organe koji se oporavljaju".

Medicinsko osoblje počelo je da naziva Vinsenta "čudesnom bebom" nakon što su lekari već nekoliko dana kasnije uspeli da počnu da ga skidaju sa respiratora.

Ogromni dugovi i jeziv obrt: Roditeljima preti zatvor?

Ipak, njegova porodica je otkrila da, iako su "preplavljeni zahvalnošću", lečenje izuzetno mnogo košta.

"Između hitne pomoći, avio-transporta, lečenja na intenzivnoj nezi, magnetne rezonance, podrške organima i dugotrajne terapije koja predstoji, finansijski teret je ogroman", rekli su oni. U vreme pisanja teksta, GoFundMe kampanja prikupila je 14.000 funti.

Pored finansijskih muka, porodica se sada nalazi pod ozbiljnom istragom pošto je policija preporučila podizanje optužnice protiv Vinsentovih roditelja.

Portparol policijske uprave Gilbert izjavio je za California Post da su tužilaštvu okruga Marikopa preporučili podizanje optužnice za teško krivično delo zlostavljanja deteta.

"Detektivi policije Gilberta sproveli su detaljnu istragu o okolnostima ovog incidenta", saopštila je uprava. Iz tužilaštva okruga Marikopa rečeno je za pomenuti medij da su preporuku primili 3. juna i da je još uvek razmatraju. Odluka o zvaničnom podizanju optužnice protiv roditelja još uvek nije doneta.

(NBC)

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