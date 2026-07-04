Influenser iz SAD DŽibri Bel prigrlio je srpsku tradiciju te je odavno svoj život nastanio u Srbiji gde je i upoznao ljubav svog života. Nedavno su on i njegova partnerka Dajana Gudić otkrili da će postati roditelji te sada svoje fanove izveštavaju o novoj životnoj fazi kroz koju prolaze.

U jednom od poslednjih snimaka otkrili su oduševljenje time kako trudnice tretiraju u Srbiji. Kako kažu u svom video blogu, obišli su brojne države, ali takvu ljubaznost i pažnju kakvu doživljavaju u Srbiji nigde nisu iskusili.

- Srbija je najbolje mesto za trudnice. Nikada me nisu nigde tretirali kao ovde. Gde god da odem, bilo da kupim kafu ili idem da nešto završim, svi su me propuštali u redu i govorili kako imam prednost i da ne treba da čekam jer sam trudna - rekla je Dajana.

DŽibri se nadovezao i potvrdio njene reči:

- Gde god da odeš u Srbiji, ne šalim se, ali bukvalno gde god tretiraju te sa toliko ljubavi i pažnje i to zaista cenim - rekao je u snimku.

LJubav počela u Beogradu

Dajana je Srpkinja poreklom iz Bosne i veoma je uspešna. NJihova ljubav počela je u Beogradu i čini se da će ovog puta biti zaista prava za šarmantnog influensera.

Dajana i DŽibri zajedno objavljuju brojne zanimljivosti iz svoje svakodnevnice na društvenim mrežama i stekli su brojne fanove. Zajedno su dočekali 2026. godinu u Beogradu, ali i proslavili pravoslavni Božić te je DŽibri i tako imao brojne prilike da se upozna sa srpskim običajima koji ga oduševljavaju.

Amerikanac DŽibri Bel, poznat na društvenim mrežama po snimcima koje objavljuje, a u kojima govori o tome koliko voli našu zemlju i naš narod, preuzeo je pravoslavnu veru i postao - pravoslavac!

(Kurir)

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