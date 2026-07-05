Krajem juna predsednik Belorusije Aleksandar Lukašenko boravio je u Rusiji, gde je dva dana razgovarao sa predsednikom Vladimirom Putinom u rezidenciji na Valdaju. Sastanku se pridružio i ruski premijer Mihail Mišustin.

Zvanično, teme razgovora bile su ekonomija, trgovina i saradnja dve države, ali je Kremlj potvrdio da su razgovarali i o situaciji u Ukrajini, kao i o pitanjima kolektivne bezbednosti.

Poseta je usledila u trenutku pojačanih tenzija između Minska i Kijeva.

Neposredno pre odlaska u Rusiju, predstavnici ukrajinskog predsednika Vladimira Zelenskog boravili su u Minsku. Foto: Sergei Bobylev/Zuma Press/Profimedia

Kako se navodi, Zelenski je 19. juna zatražio da Belorusija ukloni radio-retranslatore u pograničnim oblastima Gomelj i Brest, tvrdeći da ih Rusija koristi za preciznije navođenje bespilotnih letelica.

Nekoliko dana kasnije ukrajinska strana saopštila je da retranslatori više nisu u funkciji.

Hazin: Lukašenko pokušava da izbegne eskalaciju

Komentarišući razvoj događaja, ruski ekonomista Mihail Hazin rekao je da ne zna detalje dvodnevnog razgovora Putina i Lukašenka, ali smatra da je sastanak bio direktno povezan sa novonastalom situacijom.

Prema njegovoj oceni, Belorusija pokušava da izbegne direktno uvlačenje u sukob, ali se istovremeno nalazi između zahteva Kijeva i dubokih političkih, ekonomskih i bezbednosnih veza sa Rusijom. Foto: Sergey Bobylev/Sputnik/Profimedia

Hazin smatra da je gašenje retransmitera predstavljalo taktički ustupak, ali ne i promenu strateškog pravca Minska.

Posebna pažnja usmerena na beloruske rafinerije

Ruski analitičar posebno je izdvojio značaj rafinerija u Moziru i Novopolocku, koje prerađuju rusku naftu i imaju važnu ulogu u snabdevanju gorivom.

Prema njegovim rečima, ozbiljan poremećaj rada tih postrojenja mogao bi da izazove probleme u snabdevanju gorivom, posebno u pojedinim delovima Rusije.

On smatra da bi ukrajinska strana tehnički mogla da pokuša napade na takvu infrastrukturu, ali ocenjuje da bi ozbiljnije posledice bilo teško ostvariti bez direktne pomoći zapadnih saveznika. Foto: Alexander Kazakov/Sputnik/Profimedia, H printskrin/@ShaanUnfiltered

Govoreći o mogućoj isporuci raketa dugog dometa Kijevu, Hazin je rekao da bi, prema njegovoj proceni, takav potez mogao da izazove odgovor Rusije usmeren ka vojnim bazama u Evropi.

Posle Rusije Lukašenko otišao u Kinu

Odmah po završetku razgovora sa Putinom, Lukašenko je otputovao u Kinu, gde se sastao sa kineskim predsednikom Si Đinpingom.

Zvanično je saopšteno da su razgovarali o ekonomskim odnosima, dok je Peking tom prilikom ponovio podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Belorusije.

U međuvremenu je Ministarstvo spoljnih poslova Belorusije upozorilo da će svaki eventualni prelazak ukrajinskih snaga preko državne granice biti dočekan, kako je navedeno, "svim raspoloživim potencijalom".

Prema proceni Mihaila Hazina, Belorusija trenutno pokušava da izbegne direktno uključivanje u rat, istovremeno održavajući bliske odnose sa Rusijom i odgovarajući na pritiske koji dolaze iz Kijeva i sa Zapada. On smatra da pojedini potezi Minska predstavljaju taktičke odluke, a ne promenu spoljnopolitičkog kursa zemlje.

BONUS VIDEO: