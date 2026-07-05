Vozač autobusa gradskog prevoza i vozač automobila zamalo su izbegli sudar na raskrsnici, ali tu nije bio kraj drame.

Iako nijedno vozilo nije bilo oštećeno, niti je iko povređen, vozač automobila izašao je iz vozila, te su počeli da se svađaju, obojica uvereni da su imali prvenstvo prolaza.

Dok su se raspravljali oko toga ko je koga "isekao", razmenjivali su uvrede, sve vreme snimajući jedan drugog telefonima. Foto: Nportal

Da stvar bude još luđa, mada do saobraćajne nezgode nije došlo, insistirali su na tome da policija mora da dođe na uviđaj, ne bi li utvrdili ko je u pravu, spremni da idu i do suda da bi dokazali istinu.

Za to vreme, stvarala se kolona vozila koja zbog njihove svađe nije mogla da prođe. Putnici u autobusu i drugi učesnici saobraćaja molili su ih da produže dalje svojim putem, ali su vozači istrajavali u prepirci.

Foto: Nportal

Kako je izgledala ova neobična scena možete videti na fotografijama u okviru teksta.

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