Pevačica Jelena Karleuša premijerno je izvela pesmu "Sve je okej" u finalu takmičenja "Pinkove zvezde", a njen nastup odmah je pokrenuo brojne komentare na društvenim mrežama.

Mnogi su pesmu doživeli kao njenu ličnu ispovest, budući da se u stihovima pominje i reč "razvod", dok je deo publike zaključio da je Karleuša kroz baladu opisala godine ćutanja, emotivne borbe i odnos sa Duškom Tošićem.

Međutim, ubrzo su se pojavile i tvrdnje da je ideja za performans navodno inspirisana pozorišnim komadom "The Maids".

Na komentare i nagađanja reagovao je Zoran Birtašević, dugogodišnji saradnik Jelene Karleuše, koji je otkrio šta je zapravo stajalo iza koncepta nastupa.

- Hvala za sve divne reči i utiske! Posebno mi je drago zato što se razumeli sve na pravi način. Inspiracije za performans su mi bile Jelenin život, njen dom, reality vibe, set jedne predstave koju sam pogledao, "Substance" film - napisao je Birtašević.

Ovim oglašavanjem želeo je da razjasni da je performans nastao iz više različitih inspiracija, među kojima je na prvom mestu Jelenin privatni život.

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