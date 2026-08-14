Voditeljka Suzana Mančić više od tri decenije uživa u ljubavi sa Grkom, Simeonom Ocomokosom. Svoju ljubav na viši nivo podigli su 2018. godine, kada su se venčali.

Ipak, iako je Simica poznat domaćoj javnosti, manje je poznato čime se on bavi i kako je stekao imetak, koga se u predbračnom ugovoru Suzana odrekla. Foto: ATA images/A. Ahel

Simeon i Suzana su započeli ljubavnu romansu nakon što se on razveo, a iz prvog braka ima dve ćerke.

Simeon je danas ugledan biznismen, a studirao je pravo i ekonomiju na atinskom univerzitetu.

Kako pišu mediji, bio je izvršni direktor Američko-helenske privredne komore, kao i generalni sekretar poslovnih saveta između Grčke i još nekoliko zemalja.

U Atini je 1997. osnovao SGT, kompaniju za korporativne komunikacije, a tri godine kasnije otvorena je i filijala u Beogradu – Tsomokos Group International (TGI).

Kavaljer je, ima šarma

O svom braku i životu na distanci Suzana je svojevremeno govorila za Blic.

- Sreća što ne živimo zajedno, ne slušamo istu muziku. Veoma je zauzet, i nema vremena da sluša bilo šta, kada hoće da se opusti, voli da sluša klasiku. Obilazimo evropske festivale klasične muzike, tu se slažemo - rekla je voditeljka i prisetila se kako je osvojio njen Simica: Foto: ATA images/A. Ahel

- Kavaljer je, ima šarma, osvojio me je drugačiji pristup, od onog koji imaju naši muškarci. I dalje zna da mi udeli komplimente, kao i ja njemu. Ti momenti kada smo zajedno, fini smo jedno prema drugom, to su prednosti razdvojenog života – istakla je voditeljka, te je dodala:

- On meni kaže da se uvek smejem, i da mu je divno pored mene. Verovatno ga je osmeh i osvojio, kao i kompletna moja pojava pre 23 godine, što se njega tiče, to je bila ljubav na prvi pogled, a meni je trebalo malo vremena, nisam se prevarila i napravila sam dobar izbor - zaključila je tada.

Ja sam tražila predbračni ugovor

Voditeljka je tada otkrila kako je došlo do potpisivanja predbračnog ugovora.

- Na moj predlog. Grci imaju jedan poseban mentalitet i jednu posebnu brigu o ženskoj deci, o ženskoj čeljadi, što kod nas ne postoji. Kod nas, u naslednom pravu, aj prvo sin, pa da se sestra odrekne u ime brata itd. To kod njih apsolutno ne postoji. I ja sam shvatila da on, da možda njegove ćerke imaju bojazan ili da možda on ima bojazan kako će njegove ćerke reagovati. Jašta more, oko imovine. Da, da, oko imovine - rekla je voditeljka i priznala da je suprugove ćerke nisu odmah prihvatile. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Pa nisu baš, na početku. Ne, ne, ne, nisu baš. Ja sam isuviše i lepa i raspoložena i atraktivna. I videle su da im je tata suviše zaljubljen i to verovatno nikome ne odgovara, pogotovo u toj nekoj mladosti ranoj. Sad su naši odnosi jako, jako fini, stvarno, ali posle 22 godine. I onda meni padne na pamet, mislim se, šta meni od njega treba, ne treba mi ništa, ja sve imam, sve sam sama stekla i rekao, ajde da se mi lepo dogovorimo, da napravimo taj neki predbračni ugovor. Što u stvari i nije predbračni ugovor, nešto se to kod notara definiše šta je moje, šta je tvoje, stečeno pre braka i tako dalje i tako dalje. I mislim da je to olakšalo svima situaciju. Pogotovo devojkama. Meni njegovo bogatstvo jednog dana kada njega nema, ne znači ništa. Ja volim da mi zajedno uživam u njegovom bogatstvu, to da se razumemo. Volim, lepo mi je da imamo lepa putovanja, da mi napravi neko lepo iznenađenje. To je divno, ali nije odlučujuće - rekla je tada

(Kurir)

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