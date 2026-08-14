Glumac koji je osvojio srca domaće publike u brojnim ostvarenjima, poznat je po tome što retko govori o svojim intimnim trenucima.

Kuzmanović je tako uspeo da u tajnosti zadrži i vest da je 2023. godine dobio sina sa bliskom drugaricom. Iako nisu u emotivnoj vezi, njih dvoje se zajedno brinu o nasledniku, čije ime i fotografije glumac nikada nije podelio sa javnošću, želeći da po svaku cenu sačuva detetovu privatnost. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Međutim, još jedna velika porodična tajna dugo je bila skrivena od očiju javnosti – malo ko je znao da je Andrijin otac zapravo bio naš istaknuti i priznati umetnik, Radojica Kuzmanović.

Čovek koji je život posvetio narodnoj igri

Radojica Kuzmanović bio je jedno od najvažnijih imena srpske folklorne umetnosti. Svoj celokupni životni i profesionalni vek posvetio je narodnoj igri i očuvanju tradicije. Tokom bogate karijere bio je dugogodišnji solista, umetnički rukovodilac i direktor nacionalnog Ansambla „Kolo“, a za svoj nemerljiv doprinos nagrađen je i prestižnom nagradom za Životno delo ovog ansambla.

Foto: Jutjub printskrin

Javnost je za njihovu porodičnu vezu većinski saznala tek kada se slavni glumac dirljivom porukom oprostio od oca na Instagramu. Na poslednjem ispraćaju velikog umetnika, Andrijin blizak prijatelj i kolega Miloš Petrović pročitao je pismo koje je glumac posvetio svom ocu – govor koji nikoga nije ostavio ravnodušnim i koji najbolje oslikava dubinu njihovog odnosa.

Potresno oproštajno pismo koje ledi krv u žilama

U nastavku vam prenosimo u celosti emotivno pismo koje je Andrija napisao svom ocu, a koje je pročitano na sahrani: Foto: Miloš Tešić/ATA images

„Dragi tajo, morao si, znam i ne krivim te. Samo mi nedostaješ, dragi tajo. Dragi tajo, hvala ti što smo prali kola, što sam ti krao šrafcigere i što si zbog mene često crveneo na roditeljskim sastancima, dragi moj tajo. Dragi moj tajo, danas je mnogo lep dan, dragi tajo. Dragi tajo, curice nikad neće znati da ste nama, muškoj deci, baš vi, drage taje, ortaci, dragi ortaci. Dragi tajo, nikad nisam mami rekao ono što smo se dogovorili da prećutim, kao što sam i tebi prećutao ono što sam dogovorio sa njom, dragi tajo. Dragi tajo, izvini što te nisam vodio u bioskop, što sam ti sjao "hondu", ukrao potpis, iscepao džemper, dragi tajo. Dragi tajo, nešto si mi danas mnogo drag, dragi tajo. Znam i zašto. Zato što te više nemam, pa sam se setio, kao i svaki prosečni zemljanin šta sam imao tek kad sam izgubio, dragi moj tajo. Da, izgubio sam dragog taju. Zato svi vi, koji imate i dalje vaše drage taje zagrlite ih, pustite ih da vas uvek poljube jer će vam nedostajati, baš kao što ti meni već nedostaješ, dragi moj tajo.“

(Blic)

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