Patrijar Pavle je govorio da je post način da se ono što je negativno iz duše iščupa i na tom mestu posadi ono što je dobro.

Gospojinski post, koji važi za jedan od najstrožih, počeo je danas i traje dve sedmice. NJegov pravi smisao je očišćenje duše i tela, ističu svi pravoslavni izvori. Post ne znači samo voditi računa o hrani, već na duhovnom nivou predstavlja mnogo kompleksniju stvar.

- Telesni post je uzdržavanje od mrsne hrane ali, postoji i duhovni post koji je razmatranje duhovnog stanja i način da se ono što je negativno iz duše iščupa i na tom mestu posadi ono što je dobro – objasnio je jednom prilikom patrijarh Pavle.

Svaki greh nas oštećuje, ali istrajavanje u njima a posebno onima koje činimo svojom voljom uzrokuje nove grehe i može voditi ka propasti.

Tri su posebno opasna tokom posta.

Foto: N. Fifić

1. Gordost

Greh gordosti je posebno opasan - oni koji sebe vide kao mnogo bolje od drugih, naročito zato što poste, treba da mole za smirenje.

Gospod je učio da postimo tajno, bez licemerja, a bogu je ugodan samo onaj telesni post koji je praćen uzdržavanjem od svakog zlog dela, reči i misli. Tokom posta se posebno treba čuvati mržnje, zavisti, ogovaranja, pohlepe, neprijateljstva, gneva. I maštanje o gnevu pomutiće srce i dušu u postu.

2. Prejedanje

Post ima za cilj da se obuzda slastoljublje i stomakougađanje. Prejedanje, proždrljivost je smrtni greh, pa je posebno iskušenje ako se - uz objašnjenje da ne jedemo mrsnu hranu - tokom posta predajemo uživanju u svoj ostaloj hrani i to bez mere.

Od prepunih trpeza na kojima samo što još nema "od ptice mleko", preko začinjene, masne hrane - zato što je "zamašćena biljnim mrsom" pa do slatkiša za svaki obrok u toku dana, post se za neke pretvara u prave gozbe na kojima samo nema mesa i drugih namirnica životinjskog porekla.

Tokom posta, domaćice i domaćini treba da obezbede zdravu hranu ukućanima i ponude gostima jednostavno pripremljene obroke. LJubav prema stomaku znači nečuvanje vernosti Bogu, pišu pravoslavni izvori.

3. Nepoštovanje posta

Postoje periodi u kojima se razrešava upotreba svih vrsta hrane. Duhovnik može da propiše post i mimo navedenih dana u crkvenom kalendaru, ali i da razreši neke vernike od posta.

Međutim, svojevoljno odustajanje od posta a naročito spremanje posnih slava uz mrsnu hranu smatra se grehom. "Time - umesto da svetitelju ukažemo čast i poštovanje - navlačimo na sebe Božji gnev", navodi bratija manastira Visoki Dečani.

"Gospodu nije potreban naš post i gladovanje, već nama samima kako bi naša srca omekšala, skrušila se i smirila pred Bogom i postala sposobna da prime Božju blagodat i pomoć. Postom izražavamo i svoju ljubav i veru u Gospoda, jer samo onoj koji poštuje sve Gospodnje zapovesti ima istinsku ljubav prema svome Tvorcu. A zapovest o postu jedna je od najvažnijih Gospodnjih zapovesti."

Ne obraćajmo pažnju na one koji dokono govore da "greh ne ulazi na usta".

Greh nepoštovanja posta ne leži u samoj hrani koju sa blagodarnošću uzimamo, već i u drskom gaženju zapovesti Gospodnje o postu i crkvenih pravila koja su po nadahnuću Svetog Duha propisali bogonosni oci, svetitelji Crkve Hristove, i ostavili ih nama kao večni amanet i nezabludivi put duhovnog usavršavanja."

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