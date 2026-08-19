Ema Modrić, trinaestogodišnja ćerka Luke Modrića, nova je igračica Real Madrida. Prema pisanju španskog "Mundo Deportiva", mlada fudbalerka se pridružila omladinskoj ekipi Real Madrida, sa kojom je već počela pripreme za novu sezonu.

Marcio Machado / Zuma Press / Profimedia

Ema je u Madrid stigla iz Milana, čije je omladinske kategorije predstavljala nakon što se njena porodica prošle godine preselila u Italiju zbog Lukinog odlaska iz Reala u Milano. Pre toga, već je igrala u Španiji, za omladinske kategorije madridskog CFF-a.

U dresu Milana ove sezone privukla je pažnju španskih medija. U aprilu je sa milanskom U-13 ekipom osvojila Garino kup u Torinu. Milan je na putu do trofeja eliminisao Sasuolo i Inter, a u finalu savladao Juventus. Ema je postigla i gol u četvrtfinalu protiv Sasuola.

Iz jednog očevog kluba u drugi

Još u septembru 2024. godine, španski "Relevo" je pisao o njoj kao igračici koju bi Real Madrid trebalo da angažuje. U to vreme, igrala je za "Madrid CFF", a prelazak u Real nije bio moguć jer madridski klub nije imao ženski tim njenih godina.

Sada se pridružila omladinskom timu Reala, koji će ove sezone trenirati Ektor Bueno. Real je zvanično objavio da će se tim takmičiti u "Primera División Autonómica Cadete Comunidad de Madrid", a prvenstvo počinje poslednjeg vikenda u septembru. Marcio Machado / Zuma Press / Profimedia

Tako će se, samo godinu dana nakon Lukinog odlaska, prezime Modrić ponovo pojaviti u Real Madridu. Luka je igrao za madridski klub 13 godina i otišao je kao jedan od najtrofejnijih igrača u njegovoj istoriji.

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