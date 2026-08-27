Lacio je u prvom kolu slavio rezultatom 0:1 na gostovanju u Bolonji, a fudbaler koji nosi srednje ime u čast pradedi Benitu, na teren je ušao umesto povređenog crnogorskog internacionalca Adama Marušića u 19. minutu meča.

Momak rođen 2003. godine, uprkos tome što je dobio žuti karton zbog nesportskog ponašanja samo tri minuta po ulasku na teren, odigrao je preostalih 71 minut utakmice.

To je bio njegov prvi nastup za klub, kome se pridružio sa 13 godina 2016. godine.

Nakon debija za Lacio, Musolini je na Instagramu objavio da svi koji ga poznaju razumeju šta nošenje tog dresa znači za njega, nazvavši to konačno ostvarenim životnim snom.

Dodao je kako se nada da je ovo samo početak.

Ipak, italijansku javnost uznemirili su detalji koji su nastali tokom utakmice. Naime, dok je Musolini ulazio na teren, navijači Lacija, inače poznati celom svetu kao ekstremno desničarski orijentisani, skandirali su "Duče, duče!", što je nesumljiva referenca na titulu njegovog pradede Benita Musolinija iz fašističke ere ove zemlje. Inače, "duče" u prevodu znači "vođa".

Podsetimo, klub se prethodno distancirao od dela navijačke baze 2019. godine nakon što je otkriven transparent u čast Musolinija.

🚨 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Benito Mussolini’s great-grandson has made his senior debut for Lazio.



Romano Floriani Mussolini, 23, came off the bench against Bologna on Monday.



His great-grandfather was the fascist dictator who ruled Italy during World War II, but Romano has… pic.twitter.com/iui5Om9c72 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 26, 2026

Ovakve scene ponovo su pokrenule debatu koja prati Romana Musolinija od njegovih najranijih dana iz omladinske akademije Lacija. NJegove porodične veze sa fašističkom prošlošću Italije povremeno su pretile da zasene njegovu fudbalsku karijeru.

Pored toga, mogla bi se uspostaviti direktna veza između Musolinija i mesta gde je njegov praunuk debio za Lacio. Naime, utakmica u nedelju odigrana je na stadionu Renato Dal'Ara u Bolonji, njihovom domu od 1927. godine. Foto: Tanjug/AP/Massimo Paolone/LaPresse via AP

Ono što je zanimljivo jeste da je upravo Musolini pre 99 godina svečano otvorio ovaj stadion. Pored toga, on je stigao je na konju da položi kamen temeljac na novi fudbalski teren na početku njegove izgradnje. U međuvremenu, ispod kultnog luka stadiona podignuta je njegova statua kako jaše konja. Ona je uništena 1943. godine nakon što je grad Bolonja oslobođen fašističke vlasti.

NJegov praunuk sada, skoro vek kasnije, gradi svoju fudbalsku karijeru. On se kao jako mlad pridružio akademiji Lacija nakon što je svoju omladinsku karijeru započeo u najljućem rivalu - Romi. Od tada je igrao na pozajmicama u Peskari, Juve Stabiji i Kremonezeu, a debi za Lacio bio je njegov 99. nastup u seniorskom takmičenju.

Musolini je prošle sezone bio saigrač DŽejmija Vardija u Kremonezeu, ali nije uspeo da pomogne klubu da izbegne ispadanje iz Serije A.

NJegovo vreme u Juve Stabiji nije prošlo bez kontroverzi, nakon što se tvrdilo da je proslavio gol fašističkim pozdravom. Incident se dogodio nakon što je Florijani postigao pobedonosni gol u pobedi nad Čezenom u decembru 2024. godine. Juve Stabija je tada snažno negirao optužbe u italijanskoj štampi.

Podsetimo, Musolini je osnovao fašizam u Italiji pre nego što je postao premijer 1922. godine. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Ostao je vođa zemlje sve dok nije svrgnut 1943. godine, nakon što se udružio sa nacističkom Nemačkom u Drugom svetskom ratu. Iako je zadržao svoju poziciju „Vođe fašizma“, na kraju ga je pogubio italijanski pokret otpora 1945. godine. Foto: Vikipedija/Javno vlasništvo

Musolini je imao šestoro dece, a fudbaler Romano je unuk njegovog sina koji je takođe nosio ime Romano. On je bio umetnik - džez pijanista, slikar i filmski producent.

BONUS VIDEO: