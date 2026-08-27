Mnoge žene pokušavaju da pomere menstrualni ciklus kada se njegov početak poklopi sa putovanjem ili letovanjem. Tablete za odlaganje menstruacije zato često deluju kao praktično rešenje, posebno ako su dani odmora unapred isplanirani. Ipak, ginekolog dr Vanja Milošević upozorio je jednom prilikom da takvu odluku ne bi trebalo donositi olako.

Gostujući u emisiji "Žena za sva vremena" na K1 televiziji, objasnio je zbog čega ženama ne savetuje da zbog nekoliko dana odmora posežu za ovom vrstom terapije.

- To je ključno pitanje. Moj stav, a mislim da je i većine mojih kolega, jer dajemo savete na bazi velikog iskustva koje imamo, jeste da je mnogo bolje i racionalnije da se žena tih dva, tri dana ne kupa. Odmor može da iskoristi uz čitanje dobre knjige, gledanje emisije, šetnju pored mora, jezera, reke, sasvim svejedno, nego da uzme nešto što je u prirodi stvari zamišljeno za sasvim drugu stvar - rekao je dr Milošević.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Posebno je skrenuo pažnju na hormonalni sastav preparata koji se koriste za pomeranje ciklusa.

- Prekid ili "odlaganje menstruacije", kako žene znaju da kažu, jedan je vrlo fiziološki neobičan oblik. Znate zbog čega? Zato što vi koristite tabletu koja u osnovi ima 200 puta više hormona nego inače. Da li biste, kada to znate, uradile to svom zdravlju? Zbog dva, tri dana, vi koristite nešto što je 200 puta jače. Tu je progesteron, recimo, ključ. To je "hormonska bomba" - objasnio je dr Milošević.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Na pitanje da li ženama preporučuje odlaganje menstrualnog ciklusa na ovaj način, nije ostavio dilemu.

- Tablete za odlaganje menstruacije? Izričito sam protiv toga - zaključio je dr Vanja Milošević.

 

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