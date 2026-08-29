Priča o Amber Uler nije samo svedočanstvo o gubitku kilograma, već moćna lekcija o čeličnoj volji, ponovnoj izgradnji samopouzdanja i razbijanju starosnih i estetskih stereotipa.

Foto: Printskrin/Instagram/amber.uhler

 

 

NJen put do jedne od najpoznatijih pozornica u Sjedinjenim Američkim Državama nije počeo u modnim agencijama, već odlukom da preuzme kontrolu nad sopstvenim zdravljem i životom.

Foto: Printskrin/Instagram/amber.uhler

 

Trenutak koji je sve promenio

Pre nekoliko godina, Amber je imala blizu 140 kilograma. Presudni trenutak dogodio se tokom porodičnog izleta u trampolina-parku, gde je sa decom ušla u bazen sa penom. Zbog prekomerne težine nije mogla sama da izađe, pa je nekoliko prisutnih muškaraca moralo da joj pomogne.

Taj događaj bio je njen lični poziv na buđenje. Kako je sama ispričala, u tom trenutku shvatila je da ne želi da njena deca sutra moraju da brinu o njoj zbog zdravstvenih problema izazvanih gojaznošću.

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Održiv put do rezultata

Amber se nije oslanjala na brza i rizična rešenja, već je primenila pristup koji stručnjaci iz oblasti zdravlja i fitnesa uvek ističu kao jedini delotvoran:

  • Potpuna korekcija ishrane: Izbacila je nezdrave navike i usmerila se na nutritivno bogate obroke.
  • Kondicija i fizička aktivnost: Postepeno je uvodila redovan trening u svoju svakodnevicu.
  • Postepeni gubitak težine: Tokom narednih godina skinula je 77 kilograma, ističući da je fizička promena bila samo prirodna posledica unutrašnjeg rada na sebi.

Foto: Printskrin/Instagram/amber.uhler

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Foto: Printskrin/Instagram/amber.uhler

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Foto: Printskrin/Instagram/amber.uhler

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Foto: Printskrin/Instagram/amber.uhler

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Foto: Printskrin/Instagram/amber.uhler

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Od lične pobede do nacionalne pozornice

Gubitak kilograma bio je tek početak. Amber je želela da dokaže sebi da može da ostvari ciljeve o kojima je ranije samo maštala, a jedan od njih bio je upravo izbor za Mis SAD.

Nakon što je stekla iskustvo na manjim takmičenjima i osvojila nekoliko lokalnih titula, izborila se za priliku da ove godine predstavlja Mičigen na nacionalnom nivou.

Posebno je značajno to što je Amber među najstarijim takmičarkama ove godine. Umesto da godine i borbu sa kilažom posmatra kao prepreku, pretvorila ih je u ključni deo svoje priče o hrabrosti, dokazujući da za ostvarenje snova ne postoje starosne granice.

(Kurir)

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