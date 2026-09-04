Najgore majke i supruge, bar po astrolozima, ne biraju muža koji će im život učiniti lepšim, nego onog koji im neće skraćivati prostor za disanje. Tri znaka iz ove priče ne veruju u ljubav do groba i nimalo im nije neprijatno zbog toga.

U vezu ne ulaze da bi se stopile sa nečijom slikom idealne žene. Kriterijumi su im postavljeni visoko, a kad ih partner ne dosegne, savest ih ne peče.

Ko želi da ostane, moraće da se potrudi, jer svoja pravila zbog vas neće prepisivati. Foto: Depositphotos/Vadym Huzhva, agsandrew

Zašto baš ova tri znaka važe za teške partnerke

Priča nije o hladnoći, ni o sebičluku, kako god da izgleda sa strane. U pitanju su žene kojima sloboda znači više od bračne idile.

Brak im je prostor u kome rastu, a ne mesto na kome će se utišati da bi nekom drugom bilo mirnije.

Etiketu najgorih supruga i majki dobijaju baš zato što odbijaju da stanu u tuđi kalup.

Škorpija: Bistra, sve vidi i sve radi po svome

Na papiru, Škorpija ima sve što biste tražili. Pametna je, ljude pročita pre nego što otvore usta, na poslu uredna i pouzdana. Zapinje tek kad treba da popusti.

Stvari radi svojim redom i o sitnicama se ne cenka. Kompromis kod nje nije dužnost nego luksuz. Predanost partneru stiže kasno i samo ako proceni da ima kome da je da, pa se većina muškaraca razočara još usput.

Ovan: Kontrola koja liči na samopouzdanje

Ovan žena vezu ne započinje, ona je preuzima. Zna se gde se ide u subotu uveče, ko zove svekrvu za slavu i kakav će biti zajednički vikend za mesec dana. Partnera time ne omalovažava. Prosto je takva došla na svet.

Isprva to deluje neodoljivo. Sigurnost koju nosi mami muškarce kojima su dosadile neodlučne devojke. Vremenom se to samopouzdanje pretvori u potrebu da poslednja reč uvek bude njena. Svađa sa njom nije razgovor, nego nadmetanje za prevlast u koje niste ni hteli da uđete.

Strelac: Sa slobodom je u savezu, ne sa mužem

Strelac u brak korača sa jednom nogom napolju. Voli iskreno, ali ne pristaje da čuje ključ u bravi. Čim oseti da je partner smiruje i navlači joj kostim primerne domaćice, ona pakuje torbu, makar samo za vikend kod drugarice.

Majka je topla, ali po svojoj meri. Deca će je pamtiti po pričama sa putovanja, a ne po čarapama složenim u fioci. Muža voli sve dok se oseća kao žena, a ne kao porodični servis. Foto: Depositphotos/peshkova, VitalikRadko

Jesu li stvarno loše partnerke ili su samo drugačije?

Nijedna od njih, ruku na srce, nije loša majka. Loše su za muškarca koji želi ćutljivu suprugu, nasmejanu i uvek nadohvat ruke. Uz pogrešnog čoveka postaju nemoguće za suživot. Uz pravog, ostaju najzanimljivije žene koje je ikada sreo.

Zato će mnogi presuditi da su baš one najgore supruge i majke, a razlog je jedino to što ne sviraju po tuđim notama.

Najveća zabluda je ući u vezu sa Škorpijom, Ovnom ili Strelcem sa idejom da ćete je vremenom „skrasiti“. Ne skrasi se. Ili je uzmete takvu kakva jeste, ili ode pre nego što uspete da shvatite gde je zapelo.

A najtužniji deo priče nije njihova „težina“, nego to što im presudu najčešće pišu žene koje su sebe davno otpisale.

(Krstarica)

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