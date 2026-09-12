Jedno od takvih je i paradajz – čudo prirode koje Srbi ne samo da vole, već i uzdižu na pijedestal svog jelovnika.

Paradajz, koji je često nazivan i “zdravstvenom bombom”, istinski je zlatni standard zdrave ishrane, sa izuzetnim nutritivnim profilom i naučno dokazanim koristima za ljudsko zdravlje, prenose vesti-online.com.

Nutritivna moć paradajza

Paradajz je bogat vitaminima, mineralima i fitonutrijentima koji igraju ključnu ulogu u održavanju zdravlja. NJegova osnovna komponenta, likopen, daje paradajzu karakterističnu crvenu boju i ima moćna antioksidativna svojstva. Antioksidansi su bitni za neutralizaciju slobodnih radikala i smanjenje rizika od raznih bolesti.

Foto: Depositphotos/belchonock

 

Pored likopena, paradajz je izvor vitamina C, koji podržava imunološki sistem, kao i vitamina K, koji je važan za zdravlje kostiju i koagulaciju krvi. Paradajz takođe pruža vitamin A, kalijum i folate.

Srbi i njihova ljubav prema paradajzu

Paradajz je neizostavan deo srpske kuhinje, bilo da se koristi za pripremu salata, umaka, čorbi ili raznih jela. Bogatstvo ukusa i teksture paradajza doprinose raznovrsnosti srpske kulinarske tradicije, a njegova svestranost čini ga dragocenim sastojkom za svakodnevne obroke.

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Foto: Depositphotos/Zulfiska

 

Istraživanje i potvrda

Niz istraživanja je istakao blagodeti konzumacije paradajza. Likopen, ključni fitonutrijent u paradajzu, povezan je sa smanjenim rizikom od kardiovaskularnih bolesti, regulacijom krvnog pritiska, podrškom zdravlju prostate i smanjenjem rizika od određenih vrsta karcinoma.

Studija objavljena u časopisu “Nutrition and Cancer” istraživala je vezu između konzumacije likopena iz paradajza i rizika od raka prostate. Istraživanje je pružilo dokaze da redovno konzumiranje paradajza može biti povezano sa značajnim smanjenjem rizika od raka prostate.

(Krstarica)

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