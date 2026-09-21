Vujadin Savić se posle dužeg vremena ponovo pojavio u javnosti. Bivši kapiten Crvene zvezde, koji je nakon igračke karijere jedno vreme bio i deo stručnog štaba crveno-belih u ulozi pomoćnog trenera, viđen je na jednom prestoničkom događaju.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Savić se nakon odlaska iz Zvezde povukao iz fudbalske svakodnevice (iz raznih stvari koji i nemaju veze sa sportom), pa je njegovo pojavljivanje na ovom forumu privuklo pažnju prisutnih, gde je imao priliku da se susretne sa brojnim poznatim imenima iz sveta fudbala.

Foto: ATA images/A. Ahel

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Foto: ATA images/A. Ahel

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Foto: ATA images/A. Ahel

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Foto: ATA images/A. Ahel

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Foto: ATA images/A. Ahel

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Savić je posle završetka igračke karijere napravio iskorak u trenerske vode, a određeni period proveo je upravo u Crvenoj zvezdi kao pomoćni trener. Nakon odlaska iz kluba, međutim, nije ga bilo često u javnosti.

 

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