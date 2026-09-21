Vujadin Savić se posle dužeg vremena ponovo pojavio u javnosti. Bivši kapiten Crvene zvezde, koji je nakon igračke karijere jedno vreme bio i deo stručnog štaba crveno-belih u ulozi pomoćnog trenera, viđen je na jednom prestoničkom događaju.

Foto: ATA images/A. Ahel

Savić se nakon odlaska iz Zvezde povukao iz fudbalske svakodnevice (iz raznih stvari koji i nemaju veze sa sportom), pa je njegovo pojavljivanje na ovom forumu privuklo pažnju prisutnih, gde je imao priliku da se susretne sa brojnim poznatim imenima iz sveta fudbala.

Savić je posle završetka igračke karijere napravio iskorak u trenerske vode, a određeni period proveo je upravo u Crvenoj zvezdi kao pomoćni trener. Nakon odlaska iz kluba, međutim, nije ga bilo često u javnosti.